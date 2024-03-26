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26 марта, 11:51

"Самоубийственно": В Госдуме объяснили попытку киевского режима создать новый "гитлерюгенд"

Депутат Хамитов: Мобилизация 18-летних украинцев указывает на проблемы в ВСУ

На Украине предложили снизить возраст мобилизации граждан с 27 до 18 лет. Президент РФ Владимир Путин сравнил попытки мобилизовать более молодых людей с "созданием гитлерюгенда". Депутат Госдумы Амир Хамитов в беседе с Life.ru объяснил, почему киевский режим идёт на этот шаг.

"Эта новость наглядно демонстрирует сразу две вещи, ключевые для понимания происходящего на Украине. Во-первых, катастрофическое положение ВСУ. Если на фронт собираются присылать 18-летних значит, численность личного состава уже приближается к минимуму. Проще говоря, людей не хватает даже для того, чтобы возмещать бесконечные потери на поле боя", — подчеркнул депутат.

По словам Хамитова, новая поправка наглядно иллюстрирует идеологический вектор нынешней киевской власти. Депутат добавил, что только нацистский, преступный режим может гнать в бой совсем юных ребят. Власти Украины совершенно не думают ни о запредельных людских потерях, ни о будущем своего народа, жертвуя самой перспективной частью общества, указал собеседник Life.ru.

"Исходя из этого можно смело сказать, что указанная поправка является для Украины не просто губительной — самоубийственной!" заключил парламентарий.

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Нехватка личного состава в ВСУ ощущается острее с каждым днём. В частности, Life.ru писал, что США призывают Владимира Зеленского гнать на фронт всё больше украинцев из-за больших потерь. Вашингтон склоняет Киев к расширению критериев мобилизации даже несмотря на то, что это может вызвать недовольство среди граждан. Так, Верховная рада хочет мобилизовывать молодых людей уже с 18 лет.

Обложка ©

Unsplash / fandrejevic

Ольга Годуненко
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