На Украине предложили снизить возраст мобилизации граждан с 27 до 18 лет. Президент РФ Владимир Путин сравнил попытки мобилизовать более молодых людей с "созданием гитлерюгенда". Депутат Госдумы Амир Хамитов в беседе с Life.ru объяснил, почему киевский режим идёт на этот шаг.

"Эта новость наглядно демонстрирует сразу две вещи, ключевые для понимания происходящего на Украине. Во-первых, катастрофическое положение ВСУ. Если на фронт собираются присылать 18-летних — значит, численность личного состава уже приближается к минимуму. Проще говоря, людей не хватает даже для того, чтобы возмещать бесконечные потери на поле боя", — подчеркнул депутат.

По словам Хамитова, новая поправка наглядно иллюстрирует идеологический вектор нынешней киевской власти. Депутат добавил, что только нацистский, преступный режим может гнать в бой совсем юных ребят. Власти Украины совершенно не думают ни о запредельных людских потерях, ни о будущем своего народа, жертвуя самой перспективной частью общества, указал собеседник Life.ru.

"Исходя из этого можно смело сказать, что указанная поправка является для Украины не просто губительной — самоубийственной!" — заключил парламентарий.