"Всех сжирает поле боя": Украина не знает, где ей брать новобранцев
Politico: Всё меньше людей готовы пойти служить в ряды ВСУ
Киев испытывает острую нехватку не только боеприпасов и оружия, но и живой силы. Об этом сообщает издание Politico. На третий год конфликта желающих отправиться на фронт украинцев становится критически мало, отметили собеседники газеты.
"Киев прилагает все возможные усилия, чтобы завербовать солдат для отправки на поле боя, которое буквально сжирает их войска", — сказано в материале.
Отметим, что нехватка личного состава в ВСУ ощущается всё острее. США призывают Владимира Зеленского гнать на фронт всё больше украинцев из-за больших потерь. Вашингтон склоняет Киев к расширению критериев мобилизации даже несмотря на то, что это может вызвать недовольство среди украинцев. Украинские власти взяли распоряжение под козырёк. Так, во Львове военкомы похитили мужчину на улице и отправили на сборы в ВСУ, а Верховная рада хочет мобилизовывать молодых украинцев уже с 18 лет.
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