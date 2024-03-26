Регион

Уведомления отключены

25 марта, 23:13

На Украине хотят разрешить мобилизацию с 18 лет

Депутат Рады Разумков: По новому закону украинцев будут мобилизовывать в 18 лет

В нынешней редакции украинского законопроекта о мобилизации есть норма, согласно которой мужчин, успевших получить военно-учётную специальность, можно призвать на службу в ВСУ с 18 лет. Об этом сообщил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

В законопроекте планку мобилизации предлагают снизить с 27 до 25 лет, но это относится только к тем, кто не проходил срочную службу или базовую военную подготовку (три – пять месяцев). А на предоставляемой документом возможности призыва "подготовленных" граждан с 18 лет власти, видимо, предпочли не заострять внимание, избегая скандала.

"Но это проблема, потому что там прописано таким образом, что если человек пройдёт базовую военную подготовку в 18 лет, то он получит военно-учётную специальность, встанет на учёт и это приведёт к тому, что ЦК смогут его мобилизовать", — заявил Разумков журналистам, его обращение приводится в телеграм-канале "Политика страны".

"Называют людоловами": Командующий Сухопутными войсками ВСУ пожаловался на травлю военкомов
"Называют людоловами": Командующий Сухопутными войсками ВСУ пожаловался на травлю военкомов

Life.ru ранее писал, что военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили до 13 мая. Военкомы загоняют мужчин на призывные пункты насилием и угрозами, при задержании используются даже газовые баллончики. В Одессе сотрудники военкомата избили местного жителя, который отказался прийти по повестке. Под Киевом чуть не убили 55-летнего дальнобойщика на глазах у полицейских, так как тот не хотел идти воевать за ВСУ. А во Львове военкомы скрутили мужчину с заболеванием, позволяющим не служить, подделали его подпись и отправили в армию.

Обложка ©

Telegram / Генштаб ЗСУ

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Верховная рада
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров