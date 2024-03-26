На Украине хотят разрешить мобилизацию с 18 лет

В нынешней редакции украинского законопроекта о мобилизации есть норма, согласно которой мужчин, успевших получить военно-учётную специальность, можно призвать на службу в ВСУ с 18 лет. Об этом сообщил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

В законопроекте планку мобилизации предлагают снизить с 27 до 25 лет, но это относится только к тем, кто не проходил срочную службу или базовую военную подготовку (три – пять месяцев). А на предоставляемой документом возможности призыва "подготовленных" граждан с 18 лет власти, видимо, предпочли не заострять внимание, избегая скандала.