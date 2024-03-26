На Украине хотят разрешить мобилизацию с 18 лет
Депутат Рады Разумков: По новому закону украинцев будут мобилизовывать в 18 лет
В нынешней редакции украинского законопроекта о мобилизации есть норма, согласно которой мужчин, успевших получить военно-учётную специальность, можно призвать на службу в ВСУ с 18 лет. Об этом сообщил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.
В законопроекте планку мобилизации предлагают снизить с 27 до 25 лет, но это относится только к тем, кто не проходил срочную службу или базовую военную подготовку (три – пять месяцев). А на предоставляемой документом возможности призыва "подготовленных" граждан с 18 лет власти, видимо, предпочли не заострять внимание, избегая скандала.
"Но это проблема, потому что там прописано таким образом, что если человек пройдёт базовую военную подготовку в 18 лет, то он получит военно-учётную специальность, встанет на учёт и это приведёт к тому, что ЦК смогут его мобилизовать", — заявил Разумков журналистам, его обращение приводится в телеграм-канале "Политика страны".
Life.ru ранее писал, что военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили до 13 мая. Военкомы загоняют мужчин на призывные пункты насилием и угрозами, при задержании используются даже газовые баллончики. В Одессе сотрудники военкомата избили местного жителя, который отказался прийти по повестке. Под Киевом чуть не убили 55-летнего дальнобойщика на глазах у полицейских, так как тот не хотел идти воевать за ВСУ. А во Львове военкомы скрутили мужчину с заболеванием, позволяющим не служить, подделали его подпись и отправили в армию.
Telegram / Генштаб ЗСУ