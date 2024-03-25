Путин заявил о создании на Украине нового гитлерюгенда
Путин заявил, что мобилизация на Украине сводится к созданию гитлерюгенда
Теракт в "Крокусе" может использоваться украинскими властями, чтобы показать, что есть шанс на победу и чтобы подстегнуть мобилизацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации вокруг происшествия. Кроме того, российский лидер сравнил попытки мобилизовать более молодых людей с "созданием гитлерюгенда".
"Цель — посеять панику в нашем обществе и в то же время показать своему собственному населению, что для киевского режима ещё не всё потеряно. Нужно только исполнять приказы своих западных кураторов, воевать до последнего украинца. Принимать новый закон о мобилизации, создавать что-то вроде гитлерюгенда в новом его, конечно, издании", — сказал российский лидер.
Путин также дал краткую историческую справку, отметив, что ещё в прошлом веке на Украине пользовались похожими практиками. Объединение называлось "Союз украинской националистической молодёжи", впоследствии оно вошло в состав Организации украинских националистов*.
Напомним, 22 марта вооружённые террористы ворвались в здание "Крокуса", убивая всех на своём пути. По последним официальным сведениям, жертвами стали 139 человек. Ещё 182 человека пострадали, Life.ru публиковал списки. 24 марта арестовали всех четырёх террористов, хладнокровно расстреливавших людей. 25 марта стало известно о трёх пособниках убийц — отце и двух сыновьях, продавших головорезам машину, на которой они уезжали из "Крокуса". Всех подозреваемых арестовали до 22 мая.
* Организация запрещена в России.
ТАСС / Метцель Михаил