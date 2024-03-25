Путин заявил о создании на Украине нового гитлерюгенда

Теракт в "Крокусе" может использоваться украинскими властями, чтобы показать, что есть шанс на победу и чтобы подстегнуть мобилизацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации вокруг происшествия. Кроме того, российский лидер сравнил попытки мобилизовать более молодых людей с "созданием гитлерюгенда".

"Цель — посеять панику в нашем обществе и в то же время показать своему собственному населению, что для киевского режима ещё не всё потеряно. Нужно только исполнять приказы своих западных кураторов, воевать до последнего украинца. Принимать новый закон о мобилизации, создавать что-то вроде гитлерюгенда в новом его, конечно, издании", — сказал российский лидер.

Путин также дал краткую историческую справку, отметив, что ещё в прошлом веке на Украине пользовались похожими практиками. Объединение называлось "Союз украинской националистической молодёжи", впоследствии оно вошло в состав Организации украинских националистов*.