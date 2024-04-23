Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 10:15

Шойгу доложил о 33-тысячном войске НАТО с сотнями танков у границ России

Шойгу заявил о группировке войск НАТО из 33 тысяч человек у границ России

Военнослужащие на учениях НАТО. Обложка © Flickr / NATO

Военнослужащие на учениях НАТО. Обложка © Flickr / NATO

Группировка войск усиления НАТО у российских рубежей на сегодняшний день достигает 33 тысяч человек, доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

"Вступление в начале марта Швеции в Североатлантический альянс повысило военно-политическую напряжённость на западном и северо-западном стратегических направлениях. Сегодня группировка войск усиления НАТО у наших границ насчитывает до 33 тысяч человек, около 300 танков и более 800 других боевых бронированных машин", — сказал министр обороны.

Путин поручил усилить защиту западных границ из-за втягивания Швеции и Финляндии в НАТО
Путин поручил усилить защиту западных границ из-за втягивания Швеции и Финляндии в НАТО

Напомним, в июле 2023 года Финляндия окончательно вступила в НАТО. А в феврале этого года одобрена заявка Швеции на вступление в альянс. На фоне этого посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс заявил, что Балтийское море стало "внутренним" для военного блока, а в случае столкновения с Россией Калининград будет "нейтрализован" первым.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Сергей Шойгу
  • Минобороны РФ
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров