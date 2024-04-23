Шойгу доложил о 33-тысячном войске НАТО с сотнями танков у границ России

Группировка войск усиления НАТО у российских рубежей на сегодняшний день достигает 33 тысяч человек, доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

"Вступление в начале марта Швеции в Североатлантический альянс повысило военно-политическую напряжённость на западном и северо-западном стратегических направлениях. Сегодня группировка войск усиления НАТО у наших границ насчитывает до 33 тысяч человек, около 300 танков и более 800 других боевых бронированных машин", — сказал министр обороны.