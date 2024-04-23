Шойгу доложил о 33-тысячном войске НАТО с сотнями танков у границ России
Шойгу заявил о группировке войск НАТО из 33 тысяч человек у границ России
Военнослужащие на учениях НАТО. Обложка © Flickr / NATO
Группировка войск усиления НАТО у российских рубежей на сегодняшний день достигает 33 тысяч человек, доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.
"Вступление в начале марта Швеции в Североатлантический альянс повысило военно-политическую напряжённость на западном и северо-западном стратегических направлениях. Сегодня группировка войск усиления НАТО у наших границ насчитывает до 33 тысяч человек, около 300 танков и более 800 других боевых бронированных машин", — сказал министр обороны.
Напомним, в июле 2023 года Финляндия окончательно вступила в НАТО. А в феврале этого года одобрена заявка Швеции на вступление в альянс. На фоне этого посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс заявил, что Балтийское море стало "внутренним" для военного блока, а в случае столкновения с Россией Калининград будет "нейтрализован" первым.