США начали в Европе крупные военные учения

В Европе стартовали противовоздушные двухнедельные учения Astral Knight 2024, инициированные Соединёнными Штатами и рядом стран – союзников по НАТО. Как сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге, в манёврах будут задействованы около пяти тысяч военных.

"Я хотела бы объявить о начале учений Astral Knight… Эти двухнедельные манёвры, проводимые шестой год подряд, будут сосредоточены на отработке полётов и симуляции ведения боевых действий в Польше и странах Балтии", — заявила представитель американского оборонного ведомства.