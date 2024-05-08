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7 мая, 21:32

США начали в Европе крупные военные учения

Пентагон: США начали в Европе учения Astral Knight 2024 с участием 5 тысяч военных

В Европе стартовали противовоздушные двухнедельные учения Astral Knight 2024, инициированные Соединёнными Штатами и рядом стран – союзников по НАТО. Как сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге, в манёврах будут задействованы около пяти тысяч военных.

"Я хотела бы объявить о начале учений Astral Knight… Эти двухнедельные манёвры, проводимые шестой год подряд, будут сосредоточены на отработке полётов и симуляции ведения боевых действий в Польше и странах Балтии", — заявила представитель американского оборонного ведомства.

МИД счёл крупнейшие учения НАТО у границ России свидетельством подготовки к войне
МИД счёл крупнейшие учения НАТО у границ России свидетельством подготовки к войне

Ранее сообщалось, что Генштаб РФ начал подготовку к учениям с ракетными соединениями, авиацией и силами ВМФ. Решение о начале военно-подготовительных мероприятий было принято в ответ на угрозы Запада и для повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач. В Госдуме отметили, что это своего рода напоминание Западу о том, как Россия может отреагировать на внешнюю угрозу.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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