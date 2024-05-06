Не бряцание оружием, а напоминание: В ГД раскрыли, какой сигнал Россия подаёт новыми учениями

Учения по отработке применения тактического ядерного оружия, которые проведут Вооружённые силы РФ, это не бряцание оружием, а напоминание Западу о том, как Россия может отреагировать на внешнюю угрозу. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

"Учения по взаимодействию ядерной триады Вооружённые силы России проводят с периодичностью, которой вполне достаточно, чтобы эту слаженность заметили все наши неприятели. Это не бряцание оружием. Просто складывается ощущение, что некоторые страны и объединения стали слегка забывать, что в российской ядерной доктрине значится, что мы, не раздумывая, нанесём ядерный удар в случае, если нашей стране будет кто-то угрожать", — подчеркнул собеседник Life.ru, напомнив, что, по сообщениям СМИ, французские наёмники уже находятся в зоне СВО.

А депутат Госдумы Станислав Наумов выразил надежду, что кадры учений попадут в топ вечерних европейских новостей и жители Евросоюза зададутся вопросом: ради чьих интересов их власти собираются направить военных на Украину.

"Граждане Евросоюза слегка подзабыли про страхи своих бабушек и дедушек в годы холодной войны. Им кажется, что европейский континент находится в безопасности. <...> Поэтому надеюсь, что кадры с учений войдут в топ вечерних европейских новостей. И породят вопросы граждан Евросоюза к своим политикам: ради чьих интересов территория Европы может стать театром боевых действий?" — подчеркнул парламентарий.