Семь наёмников Французского легиона убиты в бою с российским десантом у Часова Яра
Военкор Рожин: Французский легион потерял до 7 наёмников в боях под Часовым Яром
Бойцы Французского Иностранного легиона. Обложка © Légion étrangère
Первая группа военных из Французского Иностранного легиона, ведущего боевые действия на стороне Украины, погибла в ходе противостояния с войсками России у Часова Яра. Об этом сообщает военный корреспондент Борис Рожин в своём телеграм-канале.
"В лесничестве, на южных подступах к Часову Яру, в стрелковом бою десантники столкнулись с группами наёмников", — пишет военкор.
По сведениям Рожина, за один бой Французский легион потерял около семи солдат. Он добавил, что это были умелые и мотивированные бойцы, а не те наёмники, которые приезжали на Украину зарабатывать и, почуяв угрозу, паковали чемоданы для поездки домой.
Рожин подтвердил, что французские наёмники должны были помочь при обороне Славянска, если состоится прорыв фронта. Однако из-за критического положения дел ВСУ в Часовом Яре часть легионеров была переброшена именно туда.
Ещё в апреле стало известно о том, что на Украину прибыли первые иностранные наёмники из Французского легиона, чтобы оказать помощь ВСУ в Славянске. В состав подразделения входят эксперты по артиллерийской разведке и инженеры, специализирующиеся на строительстве фортификационных сооружений. По словам полковника ВС Франции, отправленных бойцов недостаточно, чтобы остановить продвижение Российской армии.