Первая группа военных из Французского Иностранного легиона, ведущего боевые действия на стороне Украины, погибла в ходе противостояния с войсками России у Часова Яра. Об этом сообщает военный корреспондент Борис Рожин в своём телеграм-канале.

"В лесничестве, на южных подступах к Часову Яру, в стрелковом бою десантники столкнулись с группами наёмников", — пишет военкор.

По сведениям Рожина, за один бой Французский легион потерял около семи солдат. Он добавил, что это были умелые и мотивированные бойцы, а не те наёмники, которые приезжали на Украину зарабатывать и, почуяв угрозу, паковали чемоданы для поездки домой.

Рожин подтвердил, что французские наёмники должны были помочь при обороне Славянска, если состоится прорыв фронта. Однако из-за критического положения дел ВСУ в Часовом Яре часть легионеров была переброшена именно туда.