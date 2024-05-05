Стало известно о первых боях французского легиона с Армией России в Донбассе

Первые солдаты французского Иностранного легиона прибыли на Украину на помощь отдельной механизированной бригаде ВСУ в Славянске. Это подтвердил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье Asia Times.

"Они были развёрнуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. Французские солдаты набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона", — пишет Брайен.

По его сведениям, иностранных легионеров бросили в бои с российским подразделениями в районе Донбасса. Он считает, что Москва не станет долго терпеть увеличение численности французских войск, даже если это будут солдаты Иностранного легиона. Военный эксперт не решился прогнозировать ответ России.