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5 мая, 14:21

Стало известно о первых боях французского легиона с Армией России в Донбассе

Asia Times: Первые части французского легиона уже воюют с ВС России на Украине

Бойцы французского Иностранного легиона. Обложка © Légion étrangère

Бойцы французского Иностранного легиона. Обложка © Légion étrangère

Первые солдаты французского Иностранного легиона прибыли на Украину на помощь отдельной механизированной бригаде ВСУ в Славянске. Это подтвердил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье Asia Times.

"Они были развёрнуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. Французские солдаты набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона", — пишет Брайен.

По его сведениям, иностранных легионеров бросили в бои с российским подразделениями в районе Донбасса. Он считает, что Москва не станет долго терпеть увеличение численности французских войск, даже если это будут солдаты Иностранного легиона. Военный эксперт не решился прогнозировать ответ России.

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О переброске в подконтрольный Киеву Славянск первой группы из 100 наёмников французского легиона ранее узнали военкоры. В неё входят специалисты по артиллерийской разведке и инженеры, специализация которых — фортификация и строительство полевых укреплений. Инсайдеры разведали, что представители 3-го пехотного полка французского Иностранного легиона прибыли в расположение 54-й отдельной мехбригады ВСУ ещё 11 апреля.

Андрей Бражников
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