Военнослужащие Вооружённых сил РФ своими ударами уничтожили 14 иностранных наёмников в Николаеве. Об этом сообщил координатор городского подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале.

"По наблюдениям сопротивления, не менее четырнадцати погибших увезли в сторону морга в микрорайоне Намыв", — написал Лебедев.

Восемь наёмников, пострадавших от обстрела, поместили в госпиталь в том же микрорайоне. Они будут содержаться отдельно. Двое в тяжёлом состоянии, шестеро пришли в норму.

По информации подполья, с утра прилёт случился по гостиницам "Ривьера" и "Хелен", в которых проживали иностранные легионеры. После туда подъехали восемь бригад скорой помощи с аварийными сигналами. Входы в отели были заблокированы постами военных и сотрудников СБУ.

Лебедев подчеркнул, что силы сопротивления в Николаеве фиксировали нахождение англоязычных иностранных солдат в отелях, по которым ударили ВС РФ. Жители города также рассказывали о том, что на улицах появились канадцы, американцы и другие иностранцы.