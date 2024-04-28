Армия России ликвидировала 14 иностранных легионеров ВСУ в Николаеве
Подполье: 14 наёмников ВСУ уничтожены в результате удара по отелям в Николаеве
Военнослужащие Вооружённых сил РФ своими ударами уничтожили 14 иностранных наёмников в Николаеве. Об этом сообщил координатор городского подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале.
"По наблюдениям сопротивления, не менее четырнадцати погибших увезли в сторону морга в микрорайоне Намыв", — написал Лебедев.
Восемь наёмников, пострадавших от обстрела, поместили в госпиталь в том же микрорайоне. Они будут содержаться отдельно. Двое в тяжёлом состоянии, шестеро пришли в норму.
По информации подполья, с утра прилёт случился по гостиницам "Ривьера" и "Хелен", в которых проживали иностранные легионеры. После туда подъехали восемь бригад скорой помощи с аварийными сигналами. Входы в отели были заблокированы постами военных и сотрудников СБУ.
Лебедев подчеркнул, что силы сопротивления в Николаеве фиксировали нахождение англоязычных иностранных солдат в отелях, по которым ударили ВС РФ. Жители города также рассказывали о том, что на улицах появились канадцы, американцы и другие иностранцы.
Ранее Life.ru писал, что ВС РФ ударили по отелю с иностранными легионерами ВСУ в Николаеве. Взрывы были слышны в направлении Судостроительного завода имени 61 коммунара. Подполье сообщает, что там проводили свои тренировки украинские морпехи, а также велась сборка беспилотников водного типа.
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