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Регион
25 апреля, 11:30

ВС России поразили формирования наёмников "Иностранного легиона" ВСУ

За минувшие сутки ВС России поразили формирования "Иностранного легиона" ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Также под удар попали и обычные подразделения армии противника.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и техника ВСУ, а также формирования наёмников так называемого "Иностранного легиона" в 122 районах", — рассказали в ведомстве.

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Ранее в Минобороны рассказали о скором создании над небом Запорожской области "защитного купола". В его работе будут задействованы системы ПВО, в том числе С-300 и "Панцири".

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Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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