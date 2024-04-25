ВС России поразили формирования наёмников "Иностранного легиона" ВСУ

За минувшие сутки ВС России поразили формирования "Иностранного легиона" ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Также под удар попали и обычные подразделения армии противника.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и техника ВСУ, а также формирования наёмников так называемого "Иностранного легиона" в 122 районах", — рассказали в ведомстве.