ВС России поразили формирования наёмников "Иностранного легиона" ВСУ
За минувшие сутки ВС России поразили формирования "Иностранного легиона" ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Также под удар попали и обычные подразделения армии противника.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и техника ВСУ, а также формирования наёмников так называемого "Иностранного легиона" в 122 районах", — рассказали в ведомстве.
Ранее в Минобороны рассказали о скором создании над небом Запорожской области "защитного купола". В его работе будут задействованы системы ПВО, в том числе С-300 и "Панцири".
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM