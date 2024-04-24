В России представили дрон-разведчик "Каракурт", у которого есть очень мощное преимущество

Концерн "Калашников" презентовал новый миниатюрный дрон-разведчик под названием "Каракурт", у которого есть очень мощное преимущество — его можно запускать из ограниченного пространства. Как сообщили в пресс-службе концерна, новинку уже представили специалистам Минобороны.

"Особенность дрона-разведчика — манёвренность запуска в условиях ограниченного пространства из компактного транспортно-пускового контейнера", — рассказали в пресс-службе "Калашникова".

Наряду с "Каракуртом" были продемонстрированы ещё две новинки — беспилотник СКАТ 350М, предназначенный для круглосуточной воздушной разведки в оптическом и инфракрасном диапазонах, и система подъёма аппаратуры "Квазимачта", которая обеспечивает высокоскоростной обмен данных с наземной станцией информации по кабелю электропитания.