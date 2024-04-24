В России представили дрон-разведчик "Каракурт", у которого есть очень мощное преимущество
"Калашников": Специалистам Минобороны представили миниатюрный БПЛА "Каракурт"
Миниатюрный БПЛА "Каракурт" можно запускать в условиях ограниченного пространства. Обложка © Концерн "Калашников"
Концерн "Калашников" презентовал новый миниатюрный дрон-разведчик под названием "Каракурт", у которого есть очень мощное преимущество — его можно запускать из ограниченного пространства. Как сообщили в пресс-службе концерна, новинку уже представили специалистам Минобороны.
"Особенность дрона-разведчика — манёвренность запуска в условиях ограниченного пространства из компактного транспортно-пускового контейнера", — рассказали в пресс-службе "Калашникова".
Наряду с "Каракуртом" были продемонстрированы ещё две новинки — беспилотник СКАТ 350М, предназначенный для круглосуточной воздушной разведки в оптическом и инфракрасном диапазонах, и система подъёма аппаратуры "Квазимачта", которая обеспечивает высокоскоростной обмен данных с наземной станцией информации по кабелю электропитания.
Ранее Российская армия начала применять в зоне СВО новые зенитные управляемые ракеты 9М333, которые не реагируют на тепловые ловушки, используемые самолётами и вертолётами ВВС Украины. А российские танки в зоне СВО получили комплексы подавления FPV-дронов "Сания". Согласно данным разработчика, обнаружитель системы сканирует пространство на наличие одиночных FPV-дронов или целого роя БПЛА на расстоянии до 1,5 километра.