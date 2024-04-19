Знаменитый АК-12 доработали специально под СВО и поставили в войска

Первая партия доработанных автоматов АК-12 поставлена в войска. Легендарное оружие обновили, опираясь на опыт специальной военной операции, сообщили в концерне "Калашников". Боевой опыт потребовал от конструкторов и технологов предприятия поиска новых решений по усовершенствованию и видоизменению автомата.

"Теперь в конструкцию АК-12 интегрированы несъёмный щелевой пламегаситель-компенсатор и ударно-спусковой механизм с двусторонним переводчиком-предохранителем. Новый диоптрический прицел стал более универсальным, всепогодным: в нём есть перекидной целик с отверстиями различного диаметра. Он облегчает стрельбу в условиях ограниченной видимости. Подъёмная щека установлена для удобства прицеливания при использовании оптических или ночных прицелов", — рассказали в концерне.

Но это не все изменения, которые претерпел автомат после доработки. АК-12 стал легче, его конструкция стала более эргономичной, а применение — более удобным. В своей результативности обновлённый "калаш" нисколько не уступает прежним образцам, сохранив надёжность и стойкость к внешним воздействиям, — словом, всё то, за что этот автомат ценят наши военнослужащие, в том числе и в зоне СВО.