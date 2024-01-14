Российские танки в зоне СВО получили комплексы подавления FPV-дронов "Сания"

В зоне проведения спецоперации на Украине на российских танках начали применять комплексы подавления FPV-дронов "Сания". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, "Сания" — это автоматический купольный комплекс обнаружения и подавления FPV-дронов. Согласно данным разработчика, обнаружитель системы сканирует пространство на наличие одиночных FPV-дронов или целого роя БПЛА на расстоянии до 1,5 километра. Их подавление происходит на расстоянии до километра. Комплекс обеспечивает подавление ударных беспилотников и при движении танка.

В МО РФ также указали, что в зоне СВО в ходе боевой работы танковые экипажи 9-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса уничтожили опорный пункт украинских войск вблизи населённого пункта Первомайское.