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14 января, 05:24

Российские танки в зоне СВО получили комплексы подавления FPV-дронов "Сания"

Комплексы подавления FPV-дронов "Сания" начали применять на танках в зоне СВО

В зоне проведения спецоперации на Украине на российских танках начали применять комплексы подавления FPV-дронов "Сания". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, "Сания" — это автоматический купольный комплекс обнаружения и подавления FPV-дронов. Согласно данным разработчика, обнаружитель системы сканирует пространство на наличие одиночных FPV-дронов или целого роя БПЛА на расстоянии до 1,5 километра. Их подавление происходит на расстоянии до километра. Комплекс обеспечивает подавление ударных беспилотников и при движении танка.

В МО РФ также указали, что в зоне СВО в ходе боевой работы танковые экипажи 9-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса уничтожили опорный пункт украинских войск вблизи населённого пункта Первомайское.

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А ранее бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что ВС РФ обладают существенным преимуществом на передовой. Он указал, что ВСУ провалили контрнаступление и теперь движутся в неверном направлении.

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ТАСС / Александр Полегенько

Иван Косицын
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