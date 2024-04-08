Российские бойцы впервые испытали ультрасовременный автомат в зоне СВО

Российские военные впервые применили автомат АМБ-17 в зоне спецоперации. Ультрасовременное бесшумное оружие получил отряд "Эспаньола" для тест-драйва, пишет Mash.

Российский боец рассказал о новом автомате АМБ-17, применяемом в зоне СВО. Видео © Telegram / Mash

АМБ-17 — автомат малогабаритный бесшумный длиной 850 миллиметров и весом 2,9 килограмма. Оружие изготовлено под 30 патронов 9х39 и отлично подходит для замены винтовок ВАЛ и "Винторез". Уточняется, что есть версия и без глушителя — АМ–17. В настоящее время новое вооружение тестируют бойцы из "Эспаньолы", чтобы дать обратную связь создателям автомата.

Оружие разработал Евгений Драгунов, автор одноимённой снайперской винтовки, он сконструировал автомат ещё в конце 1970-х годов. В 2000-х была представлена обновлённая версия АМБ-17 на форуме "Армия-2017". Затем оружие долго дорабатывали, разработчики рассчитывают в перспективе начать серийное производство.