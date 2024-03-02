"Спрос растёт — ребята просят": Для бойцов СВО создали уникальные насадки на автомат Калашникова

Челябинские инженеры создают и передают в зону СВО уникальные насадки на автомат Калашникова. Как сообщает SHOT , с их помощью бойцы могут кидать ручную гранату на расстояние свыше 130 метров.

Такие "мортиры", как их назвали в зоне СВО, — ноу-хау токарей и инженеров, которые создают оборудование для птицефабрик на местном предприятии. В свободное от работы время они безвозмездно помогают фронту. Уральцы передали бойцам СВО уже более тысячи насадок, в перспективе — запуск массового производства. Особой популярностью разработка пользуется у штурмовиков, поскольку позволяет при необходимости выстрелить снарядом даже в окно многоэтажки при штурме. Также насадка может быть полезной для уничтожения вражеских беспилотников.