"Спрос растёт — ребята просят": Для бойцов СВО создали уникальные насадки на автомат Калашникова
SHOT: Челябинские инженеры создали уникальные насадки на автомат Калашникова
Челябинские инженеры создают и передают в зону СВО уникальные насадки на автомат Калашникова. Как сообщает SHOT, с их помощью бойцы могут кидать ручную гранату на расстояние свыше 130 метров.
Челябинские инженеры создали для бойцов СВО уникальные насадки на автомат Калашникова. Видео © Telegram / SHOT
Такие "мортиры", как их назвали в зоне СВО, — ноу-хау токарей и инженеров, которые создают оборудование для птицефабрик на местном предприятии. В свободное от работы время они безвозмездно помогают фронту. Уральцы передали бойцам СВО уже более тысячи насадок, в перспективе — запуск массового производства. Особой популярностью разработка пользуется у штурмовиков, поскольку позволяет при необходимости выстрелить снарядом даже в окно многоэтажки при штурме. Также насадка может быть полезной для уничтожения вражеских беспилотников.
"Изготовлено уже свыше полутысячи таких установок, спрос постоянно растёт — ребята просят с передка, мы, конечно, отказать не можем, поэтому делаем их по возможности", — отметил руководитель производства.
Ранее Life.ru сообщал, что челябинские студенты разработали специализированный рюкзак для участников СВО. Изобретение может выдерживать большие нагрузки, например при переноске боеприпасов.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин