В РАН рассказали об уникальных бронежилетах для бойцов СВО

Российские учёные в период СВО оперативно разработали новые материалы, которые позволили создать бронежилеты, уникальные по своим защитным свойствам и необходимые отечественным бойцам. Об этом РИА "Новости" рассказал глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

"Очень быстро надо было решить вопрос по бронежилетам", — пояснил он.

Красников обратил внимание на то, что это было проблемой, ведь к бронежилетам предъявляются очень высокие требования. Они должны весить мало, при этом защищая от пуль и осколков. Эту проблему учёные решили, использовав последние достижения в области науки о материалах, которые сочетают в себе минимальный вес и максимальные показатели по бронезащите.