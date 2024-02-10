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10 февраля, 04:22

В РАН рассказали об уникальных бронежилетах для бойцов СВО

Глава РАН Красников: Учёные смогли создать уникальные бронежилеты для бойцов СВО

Российские учёные в период СВО оперативно разработали новые материалы, которые позволили создать бронежилеты, уникальные по своим защитным свойствам и необходимые отечественным бойцам. Об этом РИА "Новости" рассказал глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

"Очень быстро надо было решить вопрос по бронежилетам", — пояснил он.

Красников обратил внимание на то, что это было проблемой, ведь к бронежилетам предъявляются очень высокие требования. Они должны весить мало, при этом защищая от пуль и осколков. Эту проблему учёные решили, использовав последние достижения в области науки о материалах, которые сочетают в себе минимальный вес и максимальные показатели по бронезащите.

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Кроме того, в ближайшее время арсенал российских снайперов в зоне СВО пополнится ещё одной крупнокалиберной новинкой. Речь идёт об антиматериальной винтовке МЦ-572 "Астарта", которая была впервые презентована в 2023 году.

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Агентство "Москва" / Авилов Александр

Анатолий Симоненко
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