В РАН рассказали об уникальных бронежилетах для бойцов СВО
Глава РАН Красников: Учёные смогли создать уникальные бронежилеты для бойцов СВО
Российские учёные в период СВО оперативно разработали новые материалы, которые позволили создать бронежилеты, уникальные по своим защитным свойствам и необходимые отечественным бойцам. Об этом РИА "Новости" рассказал глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
"Очень быстро надо было решить вопрос по бронежилетам", — пояснил он.
Красников обратил внимание на то, что это было проблемой, ведь к бронежилетам предъявляются очень высокие требования. Они должны весить мало, при этом защищая от пуль и осколков. Эту проблему учёные решили, использовав последние достижения в области науки о материалах, которые сочетают в себе минимальный вес и максимальные показатели по бронезащите.
Кроме того, в ближайшее время арсенал российских снайперов в зоне СВО пополнится ещё одной крупнокалиберной новинкой. Речь идёт об антиматериальной винтовке МЦ-572 "Астарта", которая была впервые презентована в 2023 году.
Агентство "Москва" / Авилов Александр