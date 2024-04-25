Минобороны: Российские системы ПВО создают над Запорожьем "защитный купол"

Российские зенитчики создают над всей территорией Запорожской области "защитный купол", сообщили в Минобороны РФ. В этом задействованы комплексы С-300, "Панцирь" и другие средства противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск "Днепр". Они защищают объекты от средств воздушного нападения, в том числе в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия.

Для поражения воздушных целей также используются зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Бук-М2", которые обладают высокой мобильностью и предназначены для уничтожения, в частности, вражеских самолётов стратегической, тактической авиации, вертолётов, крылатых ракет и управляемых авиабомб. А беспилотники становятся целью "Панцирей".