Минобороны: Российские системы ПВО создают над Запорожьем "защитный купол"
Комплекс противовоздушной обороны, стоящий на вооружении ВС РФ. Обложка © мультимедиа.минобороны.рф
Российские зенитчики создают над всей территорией Запорожской области "защитный купол", сообщили в Минобороны РФ. В этом задействованы комплексы С-300, "Панцирь" и другие средства противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск "Днепр". Они защищают объекты от средств воздушного нападения, в том числе в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия.
Для поражения воздушных целей также используются зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Бук-М2", которые обладают высокой мобильностью и предназначены для уничтожения, в частности, вражеских самолётов стратегической, тактической авиации, вертолётов, крылатых ракет и управляемых авиабомб. А беспилотники становятся целью "Панцирей".
Напомним, только с 23 по 24 апреля российские системы ПВО сбили 299 украинских беспилотников, шесть управляемых французских авиабомб, а также девять снарядов для "хаймарсов". Всего же с начала спецоперации противник потерял 592 самолёта, 270 вертолётов и 22 932 дрона.