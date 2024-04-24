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24 апреля, 12:31

Российская ПВО за сутки спустила с небес три сотни украинских дронов

Силы ПВО за сутки уничтожили 299 дронов ВСУ, 9 снарядов РСЗО и 6 авиабомб Hammer

Системы ПВО ВС РФ за минувшие сутки сбили 299 украинских беспилотников, шесть управляемых французских авиабомб Hammer, а также девять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS (США) и "Ольха" (Украина). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны России.

"Средствами противовоздушной обороны сбито 299 украинских беспилотных летательных аппаратов, девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS производства США и "Ольха", а также шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции", — сказано в публикации военного ведомства.

В Минобороны уточнили, что за весь период проведения спецоперации на Украине были уничтожено 592 самолёта ВСУ, 270 вертолётов и 22 932 БПЛА. Кроме того, украинская армия за этот срок лишилась 509 ЗРК, 15 827 танковых и прочих бронированных машин военного назначения, 1271 РСЗО, 9081 полевого артиллерийского орудия, в том числе и миномётные системы, а также 21 274 единицы военной автомобильной спецтехники.

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Ранее в Минобороны сообщили о том, что Российской армии впервые за весь срок проведения СВО удалось нанести поражение пусковой установке зенитно-ракетного комплекса MIM-23 Hawk производства Соединённых Штатов в зоне боевых действий. Кроме того, ВС РФ уничтожили склад, где хранились БПЛА 113-й бригады территориальной обороны, а также ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ в 115 районах.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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