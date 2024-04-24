Российская ПВО за сутки спустила с небес три сотни украинских дронов

Системы ПВО ВС РФ за минувшие сутки сбили 299 украинских беспилотников, шесть управляемых французских авиабомб Hammer, а также девять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS (США) и "Ольха" (Украина). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны России.

"Средствами противовоздушной обороны сбито 299 украинских беспилотных летательных аппаратов, девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS производства США и "Ольха", а также шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции", — сказано в публикации военного ведомства.

В Минобороны уточнили, что за весь период проведения спецоперации на Украине были уничтожено 592 самолёта ВСУ, 270 вертолётов и 22 932 БПЛА. Кроме того, украинская армия за этот срок лишилась 509 ЗРК, 15 827 танковых и прочих бронированных машин военного назначения, 1271 РСЗО, 9081 полевого артиллерийского орудия, в том числе и миномётные системы, а также 21 274 единицы военной автомобильной спецтехники.