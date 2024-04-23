Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Российские военные подбили первую за СВО американскую пусковую установку HAWK

Минобороны впервые сообщило об уничтожении пусковой установки ЗРК MIM-23 Hawk

23 апреля, 13:41
МО РФ впервые сообщило об уничтожении пусковой установки ЗРК MIM-23 Hawk. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

МО РФ впервые сообщило об уничтожении пусковой установки ЗРК MIM-23 Hawk. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Минобороны РФ впервые отчиталось о том, что российские войска поразили американскую пусковую установку ЗРК MIM-23 Hawk в зоне проведения спецоперации.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых cил РФ уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса MIM-23 Hawk производства США", — уточнили в ведомстве.

Также Российская армия за сутки уничтожила украинский склад с беспилотниками 113-й бригады теробороны, живую силу и технику ВСУ в 115 районах.

Госдеп одобрил продажу Киеву комплектов для обслуживания ЗРК Hawk Phase III
Госдеп одобрил продажу Киеву комплектов для обслуживания ЗРК Hawk Phase III

Ранее Минобороны РФ поделилось кадрами транспортировки и ремонта трофейного танка Leopard, захваченного российскими бойцами на Авдеевском направлении. Боевую машину могут снова пустить на фронт, но уже для работы на благо ВС РФ.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!