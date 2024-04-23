Российские военные подбили первую за СВО американскую пусковую установку HAWK Минобороны впервые сообщило об уничтожении пусковой установки ЗРК MIM-23 Hawk 23 апреля, 13:41 МО РФ впервые сообщило об уничтожении пусковой установки ЗРК MIM-23 Hawk. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Минобороны РФ впервые отчиталось о том, что российские войска поразили американскую пусковую установку ЗРК MIM-23 Hawk в зоне проведения спецоперации.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых cил РФ уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса MIM-23 Hawk производства США", — уточнили в ведомстве.

Также Российская армия за сутки уничтожила украинский склад с беспилотниками 113-й бригады теробороны, живую силу и технику ВСУ в 115 районах.

Ранее Минобороны РФ поделилось кадрами транспортировки и ремонта трофейного танка Leopard, захваченного российскими бойцами на Авдеевском направлении. Боевую машину могут снова пустить на фронт, но уже для работы на благо ВС РФ.

Авторы Татьяна Миссуми