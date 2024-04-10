Госдеп одобрил продажу Киеву комплектов для обслуживания ЗРК Hawk Phase III

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже киевскому режиму комплектов для обслуживания зенитных ракетных комплексов (ЗРК) HAWK. Как говорится в заявлении Агентства по сотрудничеству в области безопасности Минобороны Соединённых Штатов, внешнеполитическое ведомство разрешило провести сделку на сумму порядка 138 миллионов долларов.

В сообщении говорится, что украинские власти недавно запросили у Вашингтона покупку "оборудования и услуг" для ЗРК HAWK Phase III на сумму 138 миллионов долларов. Впоследствии в Агентстве по сотрудничеству в области безопасности Пентагона сообщили, что госсекретарь, отменив требование американского парламента о рассмотрении данной сделки, одобрил продажу Украине военного оборудования. Помимо того, в ведомстве рассказали, что это было сделано в интересах нацбезопасности США.