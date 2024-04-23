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23 апреля, 04:34

Минобороны показало кадры транспортировки и ремонта трофейного танка Leopard

Минобороны РФ поделилось кадрами транспортировки и ремонта трофейного танка Leopard, захваченного российскими бойцами на Авдеевском направлении. Видео опубликовало РИА "Новости".

Транспортировка и ремонт трофейного танка Leopard. Видео © Telegram / РИА "Новости"

"Немецкий танк Leopard был доставлен с передовой на Авдеевском направлении в ремонтное подразделение группировки войск "Центр" силами ремонтно-эвакуационной группы", — информировало ведомство.

Эвакуацию танка провели в два этапа. Сначала осуществили инженерную разведку района эвакуации, чтобы обезопасить личный состав и используемую для транспортировки технику. Затем машину доставили в ремонтное подразделение, где специалисты приступили к замене гусеничных лент и некоторых элементов электропроводки. По окончании будет принято решение о дальнейшей транспортировке боевой машины.

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Самый мощный вариант: Кадры "эвакуации" танка Leopard ВСУ не остались без внимания США

А ранее источник в украинской разведке заявил, что польза от переданных Украине немецких танков Leopard ("Леопард") в зоне конфликта является нулевой. По его словам, военная теория НАТО бесполезна, если не сочетать её с советской.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / РИА "Новости"

Лариса Сафронова
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