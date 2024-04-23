Минобороны показало кадры транспортировки и ремонта трофейного танка Leopard

Минобороны РФ поделилось кадрами транспортировки и ремонта трофейного танка Leopard, захваченного российскими бойцами на Авдеевском направлении. Видео опубликовало РИА "Новости".

Транспортировка и ремонт трофейного танка Leopard. Видео © Telegram / РИА "Новости"

"Немецкий танк Leopard был доставлен с передовой на Авдеевском направлении в ремонтное подразделение группировки войск "Центр" силами ремонтно-эвакуационной группы", — информировало ведомство.

Эвакуацию танка провели в два этапа. Сначала осуществили инженерную разведку района эвакуации, чтобы обезопасить личный состав и используемую для транспортировки технику. Затем машину доставили в ремонтное подразделение, где специалисты приступили к замене гусеничных лент и некоторых элементов электропроводки. По окончании будет принято решение о дальнейшей транспортировке боевой машины.