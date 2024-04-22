В разведке Украины жёстко прошлись по бесполезным для ВСУ танкам Leopard
В разведке Украины заявили El Pais о нулевой пользе танков Leopard для ВСУ
Подбитый на Украине танк Leopard. Обложка © Х / WarVehicleTracker
Источник в украинской разведке заявил, что польза от переданных Украине немецких танков Leopard ("Леопард") в зоне конфликта является нулевой. Инсайдер поделился неутешительным прогнозом о распиаренных боевых машинах в интервью испанской газете El Pais.
"Эффективность Leopard на фронте сейчас является нулевой. Они не продержатся долго. Я разговаривал с тысячей солдат на этом фронте, и моё заключение, что военная теория НАТО бесполезна, если не сочетать её с советской", — сказал источник под вымышленным именем Феникс, который работает на украинскую разведку и высшее командование на Покровском фронте.
К слову, в распоряжении ВСУ имеются несколько вариантов этих немецких танков, в том числе и устаревшие Leopard 1A5, а также разные версии Leopard 2 — Leopard 2A4, Leopard 2A5 и Leopard 2A6. О каких именно машинах говорил источник, газета не пишет.