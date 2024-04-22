"Эффективность Leopard на фронте сейчас является нулевой. Они не продержатся долго. Я разговаривал с тысячей солдат на этом фронте, и моё заключение, что военная теория НАТО бесполезна, если не сочетать её с советской", — сказал источник под вымышленным именем Феникс, который работает на украинскую разведку и высшее командование на Покровском фронте.