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22 апреля, 14:56

В разведке Украины жёстко прошлись по бесполезным для ВСУ танкам Leopard

В разведке Украины заявили El Pais о нулевой пользе танков Leopard для ВСУ

Подбитый на Украине танк Leopard. Обложка © Х / WarVehicleTracker

Подбитый на Украине танк Leopard. Обложка © Х / WarVehicleTracker

Источник в украинской разведке заявил, что польза от переданных Украине немецких танков Leopard ("Леопард") в зоне конфликта является нулевой. Инсайдер поделился неутешительным прогнозом о распиаренных боевых машинах в интервью испанской газете El Pais.

"Эффективность Leopard на фронте сейчас является нулевой. Они не продержатся долго. Я разговаривал с тысячей солдат на этом фронте, и моё заключение, что военная теория НАТО бесполезна, если не сочетать её с советской", — сказал источник под вымышленным именем Феникс, который работает на украинскую разведку и высшее командование на Покровском фронте.

К слову, в распоряжении ВСУ имеются несколько вариантов этих немецких танков, в том числе и устаревшие Leopard 1A5, а также разные версии Leopard 2 — Leopard 2A4, Leopard 2A5 и Leopard 2A6. О каких именно машинах говорил источник, газета не пишет.

Самый мощный вариант: Кадры "эвакуации" танка Leopard ВСУ не остались без внимания США
Самый мощный вариант: Кадры "эвакуации" танка Leopard ВСУ не остались без внимания США

Ранее российские военнослужащие вывезли очередной украинский танк Leopard из зоны боевых действий, для эвакуации которого была проведена целая операция. Ещё одна такая машина не смогла преодолеть яму и "сдалась" русским без единого выстрела.

Андрей Бражников
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