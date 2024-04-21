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21 апреля, 07:16

"Эвакуация" Leopard ВСУ в российский тыл попала на видео

Соловьёв: ВС РФ вывезли с фронта Leopard ВСУ для доставки в парк "Патриот"

Российские военнослужащие вывезли очередной украинский танк Leopard из зоны боевых действий, соответствующее видео публикует журналист Владимир Соловьёв. Для "эвакуации" российские специалисты провели целую операцию. А чтобы сдвинуть танк с места, команде пришлось буквально подрывать гусеницы.

Эвакуация немецкого танка Leopard ВСУ в российский тыл. Видео © Telegram / СОЛОВЬЁВ

Не исключено, что подбитая немецкая машина будет выставлена в подмосковном парке "Патриот".

"Следующая остановка — парк "Патриот", — говорится в телеграм-канале Соловьёва.

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Ранее в Сети всплыло видео, на котором украинские военнослужащие застряли в яме на хвалёном танке Leopard 2. Поняв, что выбраться не получится, они просто бросили боевую машину.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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