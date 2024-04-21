"Эвакуация" Leopard ВСУ в российский тыл попала на видео
Соловьёв: ВС РФ вывезли с фронта Leopard ВСУ для доставки в парк "Патриот"
Российские военнослужащие вывезли очередной украинский танк Leopard из зоны боевых действий, соответствующее видео публикует журналист Владимир Соловьёв. Для "эвакуации" российские специалисты провели целую операцию. А чтобы сдвинуть танк с места, команде пришлось буквально подрывать гусеницы.
Эвакуация немецкого танка Leopard ВСУ в российский тыл. Видео © Telegram / СОЛОВЬЁВ
Не исключено, что подбитая немецкая машина будет выставлена в подмосковном парке "Патриот".
"Следующая остановка — парк "Патриот", — говорится в телеграм-канале Соловьёва.
Ранее в Сети всплыло видео, на котором украинские военнослужащие застряли в яме на хвалёном танке Leopard 2. Поняв, что выбраться не получится, они просто бросили боевую машину.
Shutterstock / FOTODOM