"Эвакуация" Leopard ВСУ в российский тыл попала на видео

Российские военнослужащие вывезли очередной украинский танк Leopard из зоны боевых действий, соответствующее видео публикует журналист Владимир Соловьёв. Для "эвакуации" российские специалисты провели целую операцию. А чтобы сдвинуть танк с места, команде пришлось буквально подрывать гусеницы.

Эвакуация немецкого танка Leopard ВСУ в российский тыл. Видео © Telegram / СОЛОВЬЁВ

Не исключено, что подбитая немецкая машина будет выставлена в подмосковном парке "Патриот".

"Следующая остановка — парк "Патриот", — говорится в телеграм-канале Соловьёва.