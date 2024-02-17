Хвалёный немецкий Leopard не смог преодолеть яму и "сдался" русским без единого выстрела
Украинский экипаж сбежал, бросив застрявший в яме немецкий танк Leopard
Бойцы ВСУ бросили немецкий танк, застрявший в яме. Обложка © t.me / Архангел спецназа Z
Украинские военные въехали в яму на немецком танке Leopard 2 и застряли там, после чего экипаж выбрался и сбежал, бросив технику. Кадры публикует телеграм-канал "Архангел спецназа".
Бойцы ВСУ бросили немецкий танк, застрявший в яме. Видео © t.me / Архангел спецназа Z
Как утверждается, всё произошло вблизи посёлка Победа на Кураховском направлении. Немецкий танк въехал в воронку, которая образовалась после прилёта фугасной авиабомбы. В комментариях пользователи предположили, что украинский экипаж мог сделать это специально, зная о том, что российские войска охотятся на Leopard 2. А значит, для бойцов ВСУ выгоднее "застрять" в яме и спасти свою жизнь, не доехав до огневых позиций.
Ранее в США заявили, что ВСУ не в состоянии использовать три четверти полученных немецких танков Leopard 2, так как их трудно ремонтировать и нет необходимых запчастей.