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Хвалёный немецкий Leopard не смог преодолеть яму и "сдался" русским без единого выстрела

Украинский экипаж сбежал, бросив застрявший в яме немецкий танк Leopard

17 февраля, 08:49
Бойцы ВСУ бросили немецкий танк, застрявший в яме. Обложка © t.me / Архангел спецназа Z

Бойцы ВСУ бросили немецкий танк, застрявший в яме. Обложка © t.me / Архангел спецназа Z

Украинские военные въехали в яму на немецком танке Leopard 2 и застряли там, после чего экипаж выбрался и сбежал, бросив технику. Кадры публикует телеграм-канал "Архангел спецназа".

Бойцы ВСУ бросили немецкий танк, застрявший в яме. Видео © t.me / Архангел спецназа Z

Как утверждается, всё произошло вблизи посёлка Победа на Кураховском направлении. Немецкий танк въехал в воронку, которая образовалась после прилёта фугасной авиабомбы. В комментариях пользователи предположили, что украинский экипаж мог сделать это специально, зная о том, что российские войска охотятся на Leopard 2. А значит, для бойцов ВСУ выгоднее "застрять" в яме и спасти свою жизнь, не доехав до огневых позиций.

Bradley, Leopard и десятки тысяч солдат: Шойгу раскрыл колоссальные потери ВСУ за месяц
Bradley, Leopard и десятки тысяч солдат: Шойгу раскрыл колоссальные потери ВСУ за месяц

Ранее в США заявили, что ВСУ не в состоянии использовать три четверти полученных немецких танков Leopard 2, так как их трудно ремонтировать и нет необходимых запчастей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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