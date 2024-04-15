"Горят, как спички": Боец ВС РФ рассказал, как уничтожил танк Leopard 2

В штабе Московского военного округа военнослужащим Западной группировки российских войск, выполняющих задание в зоне проведения специальной военной операции, вручили денежные сертификаты номиналом 500 тысяч рублей за подбитые танки Leopard 2 на Купянском направлении. Во время мероприятия артиллерист Сергей Лазаренко рассказал о том, что подбил эту немецкую бронемашину первым же выпущенным по ней снарядом.

"Выехали на позицию, встали, навелись, точным попаданием попали в цель с первого же снаряда, сразу положили. Горят, как спички <...> Они с первого попадания горят. Говорят, у них броня какая-то", — рассказал военнослужащий.

По словам Лазаренко, он не сразу понял, что уничтожил принадлежащий Вооружённым силам Украины немецкий танк. После боя ему показали материал разведывательного беспилотного летательного аппарата, который зафиксировал это событие. Артиллерист подчеркнул, что он очень этому обрадовался.

Стоит отметить, что сертификаты за подбитые Leopard 2 получили шесть военнослужащих. Помимо того, сообщается, что данные сертификаты предоставили члены уральского бизнес-сообщества, занимающие активную позицию в оказании гуманитарной помощи и поддержке российских подразделений в зоне СВО.