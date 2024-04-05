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5 апреля, 10:32

"Охоте быть!": Французскому корпусу на Украине предрекли участь танков Leopard

Политолог Подлесный предрёк охоту на французский корпус на Украине

Некоторые мировые лидеры, в числе которых есть и представители стран Североатлантического альянса, заявили о своей готовности отправить на Украину наземные войска для открытого противостояния с ВС РФ. Тайную подготовку к отправке подразделений ведут Франция, Великобритания, Германия, Польша, Румыния, Словакия и страны Прибалтики, заявил в эфире телеканала "360" глава Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

"Сейчас идёт постоянный приток вооружения и личного состава в Польшу. В Польше готовится так называемый военный кулак, который состоит в основном из польских военнослужащих", — сообщил Подлесный.

Элементами этого ударного "кулака" планируют стать небольшие части прибалтийских государств, которые никогда не желали оставаться в стороне, считает эксперт. По его словам, насобирав небольшое количество подразделений, они будут делать размашистые заявления о своём участии в процессе разгрома Российской армии.

Немцы тоже хотят приложить руку к формированию антироссийской коалиции. По мнению специалиста, участие Германии будет заключаться в отправке технических отрядов, направленных на ремонт техники немецкого производства, тех же Leopard. Также членами объединения обязательно станут французы и военные эксперты из Великобритании для обслуживания военного арсенала.

Политолог считает, что польский премьер-министр лукавит, говоря о том, что их войска не будут участвовать в конфликте, поскольку польские военные могут оказаться на территории Украины под предлогом защиты проживающих там соотечественников. А заявление генсека НАТО Столтенберга о неучастии альянса вообще не имеет отношения к реальности. Но Подлесный уверен, что "кулаку" в Незалежной уготована плачевная участь.

"Как только французы своим экспедиционным корпусом из 1500 человек войдут, за ними настоящая охота будет, как за Leopard. И ни один француз добровольно без эвакуации не уйдёт", — заключил эксперт.

Маск предрёк ядерный апокалипсис в случае вступления Украины в НАТО
Маск предрёк ядерный апокалипсис в случае вступления Украины в НАТО

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о планирующейся совместной миссии НАТО на Украине. В Госдуме заявили, что Польша таким образом хочет дать старт разделу Украины после её фиаско. На части её территорий в этом случае будут претендовать румынское, польское и венгерское руководства. Дмитрий Медведев призвал не брать пленных среди натовских солдат, добавив, что военнослужащие должны получать максимальную премию за каждого убитого солдата альянса.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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