В Госдуме объяснили, зачем Польше понадобилась совместная миссия НАТО на Украине
Депутат Журавлёв: Польша хочет забрать часть Украины себе после её раздела
Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв в беседе с Life.ru заявил, что решение польских властей о создании совместной миссии НАТО на Украине вызвано прежде всего желанием включить в свой состав некоторые украинские регионы после раздела страны.
"Действительно эта миссия предназначена для того, чтобы одним из вариантов был раздел Украины, когда её части отойдут Венгрии, Румынии и Польше — это для нас лучший вариант", — считает Журавлёв
Вторым вариантом, по его мнению, станет втягивание НАТО в войну под видом нейтральной миссии, которая может в любой день неожиданно превратиться в миссию альянса. Готовиться следует к обоим возможным исходам, указал депутат.
"В 90-х очень много было всяких разных миссионеров. Приезжали сюда из-за рубежа. Закончили они одинаково. Кто-то в тюрьме, кто-то был выкинут отсюда. Ну, а если эти миссионеры с оружием, то придётся их убить", — заключил политик.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о начале совместной миссии НАТО на Украине. По его словам, это не делает альянс стороной конфликта, поскольку его контингент будет вести работу по обучению, планированию и координации в целях поддержки Киева.
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