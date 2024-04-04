Польша заявила о создании совместной миссии НАТО на Украине

Страны НАТО приняли решение о создании совместной миссии на Украине. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он тут же оговорился, что это не означает, что альянс становится стороной конфликта.

"Но это значит, что мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом", — сказал Сикорский.

Отметим, что никто из других представителей стран – членов альянса с аналогичным заявлением пока не выступал. А премьер-министр Польши Дональд Туск буквально несколько часов назад заявил, что его страна не собирается ввязываться в военные действия на Украине.