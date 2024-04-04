Польша заявила о создании совместной миссии НАТО на Украине
Глава МИД Польши Сикорский объявил о создании совместной миссии НАТО на Украине
Страны НАТО приняли решение о создании совместной миссии на Украине. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он тут же оговорился, что это не означает, что альянс становится стороной конфликта.
"Но это значит, что мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом", — сказал Сикорский.
Отметим, что никто из других представителей стран – членов альянса с аналогичным заявлением пока не выступал. А премьер-министр Польши Дональд Туск буквально несколько часов назад заявил, что его страна не собирается ввязываться в военные действия на Украине.
Напомним, что первым о возможной отправке контингента НАТО на Украину высказался президент Франции Эмманюэль Макрон. И хотя многие члены альянса сперва отвергли эту идею, среди союзников Парижа появляется всё больше голосов, которые готовы в перспективе поддержать эту идею. На официальном уровне руководство альянса всё отрицает. Так и вчера генсек Столтенберг заявил, что НАТО не ведёт обсуждений по поводу присутствия военных альянса на Украине, речь по-прежнему идёт лишь о поставках вооружений.
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