Туск вновь опроверг отправку польских военных на Украину
Премьер Польши Туск заверил, что Варшава не будет участвовать в боях на Украине
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Обложка © AP / TASS
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна не собирается напрямую ввязываться в военные действия на Украине. Слова политика приводит агентство PAP.
"В данный момент я могу повторить то, что уже сказал президенту [Франции Эмманюэлю] Макрону, что представил также другим лидерам, президенту Байдену: Польша не предусматривает прямого участия в войне на Украине", — сообщил Туск.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал, что некоторые страны НАТО уже отправили своих военных на Украину. Он не стал раскрывать цели такой операции, сославшись на тайну. При этом Сикорский заявил, что присутствие сил НАТО на Украине "не является чем-то немыслимым".