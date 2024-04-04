Туск вновь опроверг отправку польских военных на Украину

Премьер Польши Туск заверил, что Варшава не будет участвовать в боях на Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна не собирается напрямую ввязываться в военные действия на Украине. Слова политика приводит агентство PAP.

"В данный момент я могу повторить то, что уже сказал президенту [Франции Эмманюэлю] Макрону, что представил также другим лидерам, президенту Байдену: Польша не предусматривает прямого участия в войне на Украине", — сообщил Туск.