Медведев призвал не брать в плен натовцев на Украине, а убивать их

За каждого убитого на Украине натовского солдата российские военнослужащие должны получать максимальную премию. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Отношение к ним может быть только как к врагам. И не просто к врагам — как к элитным подразделениям, карателям типа гитлеровского СС. И в отношении этих закордонных гнид, в отличие от части насильно призванных на войну несчастных украинцев, может действовать только одно правило. В плен не брать!" — написал он на своей странице во "ВКонтакте".

Кроме того, по мнению политика, нужно запретить отдавать на родину тела западных солдат, якобы выполняющих в Незалежной хозяйственные и организационные функции, а на деле являющихся частью воюющих с ВС РФ регулярных сил.