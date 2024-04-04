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4 апреля, 19:36

Медведев призвал не брать в плен натовцев на Украине, а убивать их

Медведев предложил выплачивать большую премию за убитых на Украине солдат НАТО

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

За каждого убитого на Украине натовского солдата российские военнослужащие должны получать максимальную премию. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Отношение к ним может быть только как к врагам. И не просто к врагам — как к элитным подразделениям, карателям типа гитлеровского СС. И в отношении этих закордонных гнид, в отличие от части насильно призванных на войну несчастных украинцев, может действовать только одно правило. В плен не брать!" — написал он на своей странице во "ВКонтакте".

Кроме того, по мнению политика, нужно запретить отдавать на родину тела западных солдат, якобы выполняющих в Незалежной хозяйственные и организационные функции, а на деле являющихся частью воюющих с ВС РФ регулярных сил.

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Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о совместной миссии НАТО на Украине. При этом, по его словам, альянс не становится стороной конфликта, поскольку его контингент будет вести работу по обучению, планированию и координации в целях поддержки Киева.

Лариса Сафронова
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