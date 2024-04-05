Маск предрёк ядерный апокалипсис в случае вступления Украины в НАТО
Илон Маск. Фото © ТАСС / AP
Американский предприниматель Илон Маск уверен, что решение о вступлении Украины в НАТО приведёт к началу "фильма о ядерном апокалипсисе". Этим мнением он поделился в социальной сети Х под постом с видеозаписью выступления госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в котором глава Госдепа сообщил о том, что Украина "станет членом НАТО".
"Это буквально начало фильма про ядерный апокалипсис", — написано в сообщении.
Под своим комментарием американский предприниматель прикрепил ссылку на отрывок из художественного фильма "На следующий день" (The Day After, 1983), в котором изображена вымышленная ядерная война между СССР и США.
Ранее Life.ru писал, что Киев подал заявку на вступление в Североатлантический альянс ещё в 2022 году, но с тех пор не получил весомых гарантий. Россия по-прежнему требует, чтобы Украина сохраняла нейтральный статус для военных альянсов. Между тем американский Госдепартамент заявил, что вопрос вступления Киева не будет рассмотрен в ближайшем будущем. Вместе с тем возможный приход к власти Дональда Трампа может отложить процесс принятия ещё на 4 года.