Маск предрёк ядерный апокалипсис в случае вступления Украины в НАТО

Американский предприниматель Илон Маск уверен, что решение о вступлении Украины в НАТО приведёт к началу "фильма о ядерном апокалипсисе". Этим мнением он поделился в социальной сети Х под постом с видеозаписью выступления госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в котором глава Госдепа сообщил о том, что Украина "станет членом НАТО".