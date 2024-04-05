NYT узнала о решении лидеров НАТО не звать Украину в альянс на саммите в июле
Лидеры НАТО на июльском саммите по случаю 75-летия альянса не намерены приглашать Украину вступить в военный блок, несмотря на продвижение российских войск на фронте и угрозу больших территориальных потерь для Киева. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на информированные источники.
По их утверждению, сейчас у НАТО нет желания принимать нового члена, который из-за 5-й статьи соглашения о коллективной безопасности альянса способен втянуть блок "в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года". Инсайдеры сообщили, что против принятия Украины всё ещё выступают США и Германия. Поэтому вместо приёма в блок на июльском саммите западные союзники собираются разъяснить Киеву чёткие условия для начала переговоров о вступлении в альянс. NYT при этом называет угрозу поражения Украины "всё более реальной".
"Ситуация на местах может выглядеть намного хуже, чем сегодня, и тогда встанет реальный вопрос: как мы можем быть уверены, что Россия не победит?" — заметил в комментарии газете бывший американский посол в НАТО Иво Даалдер.
Дипломат обратил внимание на два последних "нехороших" месяца для Украины. По его оценке, в ближайшем будущем ситуация не станет лучше, что может изменить весь характер дебатов.
А накануне по итогам встречи министров иностранных дел стран Североатлантического альянса в Брюсселе глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о начале совместной миссии НАТО на Украине. По его словам, это не делает альянс стороной конфликта, поскольку его контингент будет вести работу по обучению, планированию и координации в целях поддержки Киева.
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