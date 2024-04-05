NYT узнала о решении лидеров НАТО не звать Украину в альянс на саммите в июле

Лидеры НАТО на июльском саммите по случаю 75-летия альянса не намерены приглашать Украину вступить в военный блок, несмотря на продвижение российских войск на фронте и угрозу больших территориальных потерь для Киева. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на информированные источники.

По их утверждению, сейчас у НАТО нет желания принимать нового члена, который из-за 5-й статьи соглашения о коллективной безопасности альянса способен втянуть блок "в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года". Инсайдеры сообщили, что против принятия Украины всё ещё выступают США и Германия. Поэтому вместо приёма в блок на июльском саммите западные союзники собираются разъяснить Киеву чёткие условия для начала переговоров о вступлении в альянс. NYT при этом называет угрозу поражения Украины "всё более реальной".

"Ситуация на местах может выглядеть намного хуже, чем сегодня, и тогда встанет реальный вопрос: как мы можем быть уверены, что Россия не победит?" — заметил в комментарии газете бывший американский посол в НАТО Иво Даалдер.

Дипломат обратил внимание на два последних "нехороших" месяца для Украины. По его оценке, в ближайшем будущем ситуация не станет лучше, что может изменить весь характер дебатов.