Обнародованная недавно видеозапись из зоны проведения специальной военной операции подтверждает, что российским военнослужащим удалось захватить самый мощный из переданных Вооружённым силам Украины вариантов танка Leopard 2. Об этом пишет Military Watch Magazine.

"Видеозапись, опубликованная 21 апреля, подтвердила, что российские наземные подразделения захватили танк Leopard 2А6 в ходе столкновений с украинскими войсками", — говорится в статье.

Автор материала подчеркнул, что эта бронемашина является самым мощным из переданных украинским войскам вариантов Leopard 2. Помимо того, эксперты сообщают, что этот танк среди европейских по своим возможностям превосходит лишь поступивший на вооружение в прошлом десятилетии Leopard 2A7.

В статье также утверждается, что ожидания от характеристик этого класса на Западе не оправдались. Об этом может свидетельствовать то, что сообщения об использовании данных боевых машин появляются всё реже.