В Белом доме допустили вероятность новых успехов ВС РФ на Украине
Салливан: Россия может добиться новых успехов на фронте в ближайшие недели
ВС РФ в ближайшие недели могут добиться новых успехов на фронте, несмотря на возобновление американской помощи Киеву. Об этом сообщил на брифинге помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Хотя сегодняшнее объявление является хорошей новостью для Украины, она всё ещё под жёстким давлением на поле боя", — заявил представитель Белого дома.
Салливан заверил, что поставки оружия ВСУ возобновятся немедленно, чтобы наверстать время, упущенное из-за длительного рассмотрения Конгрессом возможности дополнительного финансирования. При этом, по его словам, полугодовая задержка обернулась для Украины потерей некоторых территорий, в частности Авдеевки.
Напомним, 20 апреля Палата представителей США одобрила законопроект о предоставлении Киеву пакета помощи на 61 миллиард долларов. Следом это сделал и Сенат. В новый пакет войдут не только боеприпасы, но и военная техника. Президент Соединённых Штатов Джо Байден 24 апреля поставил свою подпись под утверждённым Конгрессом законопроектом.
Shutterstock / FOTODOM