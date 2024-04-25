В Белом доме допустили вероятность новых успехов ВС РФ на Украине

ВС РФ в ближайшие недели могут добиться новых успехов на фронте, несмотря на возобновление американской помощи Киеву. Об этом сообщил на брифинге помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Хотя сегодняшнее объявление является хорошей новостью для Украины, она всё ещё под жёстким давлением на поле боя", — заявил представитель Белого дома.