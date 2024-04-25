Наземно-морской гибрид: Рискнут ли США протестировать в зоне СВО новейшие дальнобойные ракеты PrSM Increment 2 На фоне поставок на Украину ATACMS появилась информация о разработках в США новейших маневрирующих ракет PrSM Increment 2 с повышенной дальностью до 500 км. Эксперты не исключают, что американцы могут протестировать их в зоне СВО. Чем это грозит? 24 апреля, 21:21 Пусковая установка HIMARS для запуска маневрирующих ракет PrSM Increment 2. Обложка © Gettyimages / Stocktrek Images

Запад идёт на обострение, от Зеленского и компании уже абсолютно ничего не зависит. Новый пакет вооружения, который согласован в Конгрессе, продолжит агонию киевского режима и приблизит конец позиционной войны, заставив Москву освободить огромное количество территорий, чтобы создать реальную буферную зону. Ведь теперь дальность высокоточного оружия может быть увеличена до 500 километров, в случае если Запад начнёт экспериментировать с более дальнобойными ракетами. При этом новый вид вооружения, которое в рамках пакета помощи и тестирования может появиться на Украине, — ракеты Precision Strike Missile (PrSM) Increment 2, являющиеся компонентом как наземного, так и морского оружия США.

Напомним, в ближайшее время Вашингтон объявит о намерении отправить Киеву ракеты ATACMS с дальностью до 300 км в рамках очередного пакета помощи. На днях Украине был одобрен пакет в размере 61 млрд долларов. Эксперты считают, что Запад давно использует Украину как испытательный полигон для нового вооружения, поэтому может протестировать PrSM Increment версии 2, которыми Пентагон намерен заместить ATACMS.

Высока вероятность, что такие системы уже присутствуют на европейских складах Пентагона, поэтому тут, в принципе, скорость их появления на фронте может быть очень быстрой. Александр Степанов Военный эксперт

Капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин считает, что атаки могут начаться через пару-тройку недель после начала поставок. А вслед за этим могут последовать и поставки других моделей — уже европейского оружия.

— Никакие комплексы существующие и экспериментальные на ход боевых действий в оперативно-тактическом плане не повлияют. Но американцы пытаются в реальных боевых действиях испытать все свои системы, чтобы проверить перед постановкой на вооружение, — комментирует военный эксперт Алексей Леонков.

Характеристики ракеты PrSM Increment 2

Разработка компании Lockheed Martin — высокоточная ракета PrSM — запускается с установки M142 (Precision Strike Missile). Фото © Topwar

PrSM запускают с платформ HIMARS — реактивной системы залпового огня М270 и высокомобильной артиллерийской ракетной системы М142. Дальность полёта базовой версии PrSM достигает 500 километров.

PrSM Increment 2 со временем полностью заместит армейский тактический ракетный комплекс ATACMS. Процесс замены запущен с декабря 2023 года предыдущей версией ракеты PrSM Increment 1. Хотя производственные планы на высокоточные изделия повышены в сравнении с моделью-предшественником, для размещения на пусковых установках требуется вдвое больше новых ракет.

Известно, что первоначальные испытания системы PrSM наведения LBASM, которую также называют PrSM Increment 2, армия США завершила в 2023 году. Что это такое? Система сочетает в себе инфракрасную систему для идентификации цели с коррекцией по GPS для полёта к необходимому району и пассивную радиолокационную головку самонаведения (ГСН) ракеты, которая активируется на конечном участке полёта. То есть ракета уточняет своё наведение, прислушиваясь к радиосигналам радара противника или средствам связи, и использует визуализирующий инфракрасный датчик для точного определения цели перед ударом.

Новая ГСН превращает эту американскую ракету также в противокорабельную. Профильные западные издания отмечают повышенные характеристики нового оружия к сопротивлению систем РЭБ и более точной стрельбе по движущимся целям.

— Американский ВПК готов зачистить свои склады вооружений, где, по разным данным, находится до 3700 ракет ATACMS. И заменить их в перспективе на новый вид именно PrSM Increment 2. Ракеты отличаются высокой манёвренностью, соответственно, увеличена дальность применения, — говорит Александр Степанов.

Цели для дальнобойного оружия

PrSM запускают с платформ HIMARS. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Поставка нового вида оружия вызовет очередной виток эскалации и создаст дополнительную угрозу для наших приграничных регионов, а также для значимых объектов критически важной военной, гражданской, энергетической инфраструктуры.

— Речь, конечно же, идет и о Крымском полуострове, Крымском мосте, отдельных атомных электростанциях, которые размещены в приграничных регионах, это и Смоленск, и Воронеж, и Курск. И если мы говорим о возможностях противостояния, то, безусловно, наш потенциал эшелонированной системы ПВО способен отражать подобные атаки, но всё будет зависеть от их количества, от предварительной проработки противником возможных уязвимых мест, — отмечает Степанов.

Эксперт полагает, что очередной шаг по эскалации может быть использован для того, чтобы спровоцировать Россию на необходимые меры воздействия, которые завершили бы по большому счету проект Украины. Поскольку поддержка Киева сейчас обходится бюджету США в копеечку и в Вашингтоне сами не знают, каким образом выйти из этой ситуации.

Пусковые установки для ракет по периметру РФ

Польская военная база в городе Торунь. Реактивная система залпового огня M142 HIMARS в учебном центре артиллерии и вооружения. Фото © TASS / Tytus Zmijewski

Всё приграничное пространство России насыщенно РСЗО HIMARS — это страны Прибалтики, есть планы по размещению этих систем в Финляндии, напоминает военный эксперт Александр Степанов. Он считает, что точечное размещение таких установок, вероятно, планируется использовать в комплексном формате огневого воздействия в случае противостояния НАТО с Россией.

— По крайней мере, эти угрозы сформированы. Кроме того, создаются определённые склады для размещения ракетного вооружения различных типов под эти системы, — говорит Степанов.

Сейчас за процессом поставок новых американских ракет будет наблюдать Берлин. Ракеты Taurus, которые просит Киев, гордость немецкого ВПК, не будут поставлены до тех пор, пока немцы не выяснят риски для собственного имиджа. Василий Дандыкин Военный эксперт

Военный эксперт Алексей Леонков напоминает, что британцы собираются поставить Украине лазерное оружие Dragonfire, а американцы обновляют систему ПВО ПРО, также стратегию глобального мгновенного удара. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов совместные операции НАТО по преодолению и подавлению эшелонированной системы ПВО.

— Сейчас идёт подбор систем вооружений, которые могут справляться с поставленными задачами. Большинство этих вооружений экспериментальные. Для этого их и везут на линию боевого соприкосновения, — уверен Леонков.

Авторы Елена Ладилова