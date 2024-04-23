Летающий дьявол: Почему ВСУ и западных военных экспертов раздражает модернизированный Т-80 Западные СМИ нашли новый повод для беспокойства по поводу растущей военной мощи России, сравнивая возможности и параметры танков Т-80БВМ и Leopard 2. В чём преимущество российского "летуна" перед немецкой "кошкой" — в материале Life.ru. 22 апреля, 21:29 Танк Т-80 глубокой модернизации на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Тревогу западных экспертов вызвало возобновление в России производства газотурбинных двигателей для танков Т-80 на моторном заводе в Калуге и самих танков на заводе в Омске. "Россия возобновила производство турбинных двигателей для танков Т-80: на подходе новые варианты", — сообщил американский военный журнал Military Watch Magazine. "Спустя три десятилетия бездействия Т-80 может получить усовершенствования с такими функциями, как беспилотная башня и бронированная капсула экипажа", — говорится в статье.

Особенно журналистов издания беспокоят высокие характеристики модернизированных танков Т-80БВМ по сравнению с западными образцами бронетехники. Журналисты обращают внимание на заявления участников боевых действий. Так, MWM цитирует бойца в Запорожье, который подчёркивает отличную мобильность Т-80 по сравнению с "Леопардами".

— "Леопарды" тонут в грязи. Мы можем наблюдать с дронов, как их из неё вытаскивают. У нашей машины газотурбинный двигатель, она не боится ни грязи, ни слякоти, летает по всем выбоинам. Это то отличие, которое позволяет нашему танку действовать в любую погоду, поддерживать пехоту и преодолевать траншеи и блиндажи противника, не снижая скорости, — сообщают военные ВС РФ о преимуществах российской машины.

"Летающий" танк прорыва

Танки Т-80 были приняты на вооружение в СССР в 70-е годы прошлого века и на тот момент являлись самой совершенной боевой машиной своего времени. Оснащённые газотурбинными двигателями мощностью в 1000 лошадиных сил, 125-миллиметровой пушкой и мощной бронёй машины получили прозвище "летающих танков" за способность в считаные секунды разгоняться до 70 км в час и совершать прыжки длиной до 14 метров. В те годы пресса писала, что в случае военного конфликта НАТО со странами Варшавского договора именно эти боевые машины станут танками прорыва и выйдут к берегам Ла-Манша.

Однако после распада СССР из-за более высоких по сравнению с танками Т-72 и Т-90 расходов на производство и эксплуатацию от производства Т-80 в России решено было отказаться. Впрочем, в СССР было произведено столько танков Т-80У, что находящиеся на хранении машины до сих пор ремонтируются, модернизируются и поставляются в войска, принимая участие в том числе и в специальной военной операции. А новейшая версия Т-80 БВМ оснащена улучшенным газотурбинным двигателем мощностью в 1250 лошадиных сил, укомплектована комплексом модульной динамической защиты "Реликт" и противокумулятивными решётчатыми экранами, что значительно повышает защитные возможности.

Сравнение Т-80 и Leopard 2

Сегодня Leopard 2 является основным танком западной Европы и блока НАТО и лидирует по количеству стран, где стоит на вооружении. Речь идёт о ФРГ, Швеции, Бельгии, Дании, Нидерландах, Испании, Норвегии, Финляндии, Польше, Турции и ряде других стран. На вооружении в России находятся Т-80У и его модификации, одно время танк поставлялся в Южную Корею и Республику Кипр.

Танки Т-80 и "Леопард". Фото © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin, © Wikipedia / Генералы-адмиралы-Аладдин

Танк Т-80У вооружён гладкоствольной 125-миллиметровой пушкой. В автоматизированной боеукладке находится 28 выстрелов, общий боекомплект — 45 выстрелов. Особое место занимает комплекс управляемого вооружения "Рефлекс" с ракетами 9М, которые обеспечивают поражение танков "Леопард-2А4" и "Леопард-2А5" на дистанции до 5 км.

Танк с уп­равляемым вооружением имеет преимущества по двум причинам. Во-первых, способен подавлять огонь противника на большой дальности — 4–5 км. Начиная с дальности 2500 м выигрывает благодаря мощи боеприпаса и большей вероятности попадания. Управляемые ракеты 9М пробивают 700–950-мм гомогенную бронь. Вероятность поражения танков "Леопард-2А4/5" ракетой 9М при условии попадания — 72–85%.

Известно, что характеристики танка Leopard 2, вооружённого 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой, чуть ниже. Боеукладка первой очереди в башне составляет 15 выстрелов, общий боекомплект — 42 выстрела. Бронепробиваемость немецкого боеприпаса типа ДМ43 — порядка 550 мм. Новый выстрел DM53 танка "Леопард-2А6" пробивает 650–700 мм гомогенной брони.

Немецкий танк Leopard 2A5. Фото © Wikipedia

Диапазон курсовых углов, в которых обеспечивается защищённость башни Т-80У, составляет + 35 градусов, в то время как на "Леопарде-2" не достигает + 20 град. На Т-80У, принятом на вооружение в СССР в 1985 году, был установлен газотурбинный двигатель мощностью 1100 л/с. Вес танка — 46 тонн, скорость движения по шоссе — 70 км/ч, запас хода — 440 км. Экипаж — три человека.

На танке "Леопард-2" стоит дизельный двигатель MTU МВ873 мощностью 1100 КВт (1500 л/с) с автоматической трансмиссией Renk HSWL 354. Основным недостатком является большой объём моторно-трансмиссионного отделения. Вес танка — 62 тонны, скорость по шоссе — 72 км/ч, запас хода — 550 км. Экипаж — четыре человека.

Преимуществом Т-80У является наличие вспомогательной силовой установки, что позволило существенно уменьшить суммарный расход топлива на один час работы систем танка ~ 60 л/ч. Для танка с дизельным двигателем без вспомогательной силовой установки мощностью 1500 л/с расход топлива составляет 120–150 л/ч.

Боевая работа экипажей танков Т-80БВМ Западного военного округа в зоне проведения СВО на Купянском направлении. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Угроза для Запада

Новости о модернизации и возобновлении производства Т-80 вызвали чуть ли не панику в целом ряде западных СМИ. "Неизвестно, сколько экземпляров Т-80 осталось ещё в стратегических запасах РФ. Мы также не знаем, сколько машин способны отремонтировать и вернуть в строй русские. В то же время было объявлено, что будет предпринята попытка возобновить производство танков семейства Т-80. Как Польша, так и НАТО в целом не могут игнорировать эту угрозу", — заявили в польском издании Defence.

Танковые экипажи Т-80БВМ мотострелкового полка группировки "Центр" во время работы в районе Торского участка в зоне СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

У Бундесвера в настоящее время нет боеприпасов, способных пробить броню российских танков Т-90 и модернизированных Т-80, констатировал Bild: "Находящиеся на вооружении Бундесвера боеприпасы с вольфрамовым сердечником при выстреле не приобретают достаточной кинетической энергии, чтобы пробить броню новейших российских танков. Необходимы снаряды с урановым сердечником, однако это трудноосуществимо по политическим соображениям".

Включилось в этот хор и бельгийское издание Army Recognition. "Уралвагонзавод, ведущий российский производитель основных боевых танков и ключевой игрок в оборонном секторе страны, продемонстрировал возросшие возможности по производству основных танков Т-80БВМ. Увеличение (количества), качество и долговечность российской военной техники по-прежнему вызывают обеспокоенность", — сообщил портал. При этом уязвимость натовских танков Leopard открыто признают даже сами натовские военные.

— "Леопарды" преподносят как какое-то чудо-оружие, что явно не соответствует действительности. Турки задействовали "Леопарды" в операции в Сирии против Исламского государства и потеряли не менее десяти единиц всего за несколько операций, — заявил бывший начальник генштаба чешской армии, генерал Йиржи Шедивый в интервью журналу Czdefence.

Авторы Владимир Дюжий