В подполье рассказали об уничтожении англоязычных наёмников в Николаеве
Подпольщик Лебедев: Бойцы ВС РФ ударили по гостинице с наёмниками в Николаеве
Российские военные нанесли удары по объектам Вооружённых сил Украины, расположенным в Николаеве. Как рассказал в беседе с корреспондентами РИА "Новости" координатор подполья Николаевской области Сергей Лебедев, среди целей были Судостроительный завод имени 61 коммунара и гостиница с англоязычными наёмниками.
Собеседник информагентства со ссылкой на свои источники в городе сообщил, что в направлении Завода имени 61 коммунара были видны взрывы. По данным подполья, там жили и тренировались украинские морские пехотинцы, а также производилась сборка водных беспилотников.
Помимо того, был взрыв в стороне николаевского речного порта. Представители сопротивления рассказали, что около месяца назад там проводились масштабные погрузочно-разгрузочные работы, а очередь из фур выстроилась на несколько километров.
"Третий удар зафиксирован в яхт-клубе. Прилетело в гостиницу, где проживали более двух десятков англоязычных иностранных наёмников", — заключил Лебедев.
Ранее Лебедев сообщал о том, что российские военные ударили по психиатрической больнице в Харькове, которую ВСУ выбрали своим местом дислокации. По его словам, в ночь на 27 апреля было два прилёта.
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