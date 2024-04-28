Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 апреля, 04:09

В подполье рассказали об уничтожении англоязычных наёмников в Николаеве

Подпольщик Лебедев: Бойцы ВС РФ ударили по гостинице с наёмниками в Николаеве

Российские военные нанесли удары по объектам Вооружённых сил Украины, расположенным в Николаеве. Как рассказал в беседе с корреспондентами РИА "Новости" координатор подполья Николаевской области Сергей Лебедев, среди целей были Судостроительный завод имени 61 коммунара и гостиница с англоязычными наёмниками.

Собеседник информагентства со ссылкой на свои источники в городе сообщил, что в направлении Завода имени 61 коммунара были видны взрывы. По данным подполья, там жили и тренировались украинские морские пехотинцы, а также производилась сборка водных беспилотников.

Помимо того, был взрыв в стороне николаевского речного порта. Представители сопротивления рассказали, что около месяца назад там проводились масштабные погрузочно-разгрузочные работы, а очередь из фур выстроилась на несколько километров.

"Третий удар зафиксирован в яхт-клубе. Прилетело в гостиницу, где проживали более двух десятков англоязычных иностранных наёмников", — заключил Лебедев.

Подполье заявило об ударах по Западу Украины и родному городу Зеленского
Подполье заявило об ударах по Западу Украины и родному городу Зеленского

Ранее Лебедев сообщал о том, что российские военные ударили по психиатрической больнице в Харькове, которую ВСУ выбрали своим местом дислокации. По его словам, в ночь на 27 апреля было два прилёта.

Обложка ©

Telegram / Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров