Подполье заявило об ударах по Западу Украины и родному городу Зеленского
Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар по городу Стрый во Львовской области
Российские военные нанесли удар по Кривому Рогу — родному городу Владимира Зеленского. Как передаёт в телеграм-канале координатор подполья Николаевской области Сергей Лебедев, там была сильная детонация. Также, по его словам, было зафиксировано несколько прилётов в город Стрый, расположенный во Львовской области.
"Кривой Рог. Прилёт где-то в городе, с сильной детонацией", — написал он.
Лебедев также сообщил, что с утра были взрывы в Житомирской и Тернопольской областях Незалежной.
Накануне, 26 апреля, Лебедев сообщал, что в Днепропетровской области Украины зафиксирован удар. Он сообщил, что в результате было ликвидировано около трети военных подразделений ВСУ, которые планировали перекинуть под Энергодар.
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