Подполье заявило об ударах по Западу Украины и родному городу Зеленского

Российские военные нанесли удар по Кривому Рогу — родному городу Владимира Зеленского. Как передаёт в телеграм-канале координатор подполья Николаевской области Сергей Лебедев, там была сильная детонация. Также, по его словам, было зафиксировано несколько прилётов в город Стрый, расположенный во Львовской области.

"Кривой Рог. Прилёт где-то в городе, с сильной детонацией", — написал он.

Лебедев также сообщил, что с утра были взрывы в Житомирской и Тернопольской областях Незалежной.