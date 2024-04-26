"Теперь вместе с Бандерой": Подполье сообщило об ударе по бойцам ВСУ под Днепропетровском

В Днепропетровской области Украины зафиксирован удар, в результате которого ликвидировано около трети военных подразделения ВСУ. Их планировали перекинуть под Энергодар. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

"Прилетело в город Марганец, ближе к берегу Днепра. Там засело стадо бандеровцев в пару сотен голов. Мечтали через соседнюю Ильинку перекинуться на Энергодар. Теперь мечтают вместе с Бандерой. Не все, конечно, но примерно треть", — поделился собеседник РИА "Новости".

По его информации, вдоль всего побережья Днепра от Никополя до Каневского "много чего интересного, что от нас пытаются спрятать". Кроме того, местные жители говорят, что проехать из Никополя вдоль побережья сложно и приходится делать большой крюк.