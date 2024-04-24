Армия России ударила по общежитию с резервистами ВСУ в Харькове

ВС РФ нанесли удар по расположенному в Харькове общежитию, где были расквартированы бойцы ВСУ. Эту информацию со ссылкой на своих соратников предоставил координатор подполья Николаева Сергей Лебедев.

"В Харькове ночью были прилёты, прилетела наша ракета по общежитию ВСУ в Харькове в переулке Отакара Яроша, вслед за ней прилетела ракета ПВО", — цитирует подпольщика РИА "Новости".

По словам собеседника агентства, удар пришёлся по строению, которое украинские бойцы использовали для ротации подразделений в пгт Боровая неподалёку от Изюма. В здании было до 30 человек, а во дворе находилось шесть единиц техники.