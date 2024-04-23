Подполье сообщило о поражении систем ПВО ВСУ и склада с боеприпасами в Одессе
Российская армия поразила украинские системы противовоздушной обороны и, вероятно, склад с боеприпасами к ним в Одессе. Об этом рассказал координатор подпольного движения Николаева Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей.
"Итак, действительно завалили ПВО и, вероятнее всего, склад с БК для ПВО", — цитирует подпольщика РИА "Новости".
Напомним, сегодня ночью в украинских СМИ появились сообщения о взрывах в Одессе. Им предшествовала объявленная в городе воздушная тревога. Местные власти не публиковали информацию о повреждениях. Днём ранее командование ВСУ сообщало о том, что ВС РФ поразили групповым ударом склады в Одесской области. А ещё за день до этого Российская армия совершила точечную атаку по территории порта.
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