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23 апреля, 12:36

Подполье сообщило о поражении систем ПВО ВСУ и склада с боеприпасами в Одессе

Российская армия поразила украинские системы противовоздушной обороны и, вероятно, склад с боеприпасами к ним в Одессе. Об этом рассказал координатор подпольного движения Николаева Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей.

"Итак, действительно завалили ПВО и, вероятнее всего, склад с БК для ПВО", цитирует подпольщика РИА "Новости".

Подполье сообщило об уничтожении ангара с морскими дронами ВСУ под Одессой
Подполье сообщило об уничтожении ангара с морскими дронами ВСУ под Одессой

Напомним, сегодня ночью в украинских СМИ появились сообщения о взрывах в Одессе. Им предшествовала объявленная в городе воздушная тревога. Местные власти не публиковали информацию о повреждениях. Днём ранее командование ВСУ сообщало о том, что ВС РФ поразили групповым ударом склады в Одесской области. А ещё за день до этого Российская армия совершила точечную атаку по территории порта.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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