Командование украинской армии сообщило о последствиях ночных взрывов в Одесской области

В Одесской области повреждены склады в результате серии ночных взрывов, сообщают оперативное командование украинской армии и глава областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-каналах.

По их сведениям, пострадавших нет. Там напомнили, что ночью в области объявляли воздушную тревогу, работала ПВО.