Командование украинской армии сообщило о последствиях ночных взрывов в Одесской области
ВСУ сообщили о повреждении складов после серии взрывов в Одесской области
Порт в Одессе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
В Одесской области повреждены склады в результате серии ночных взрывов, сообщают оперативное командование украинской армии и глава областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-каналах.
По их сведениям, пострадавших нет. Там напомнили, что ночью в области объявляли воздушную тревогу, работала ПВО.
Днём ранее сообщалось, что в Одессе в районе припортовой инфраструктуры прогремел взрыв. По данным украинских СМИ, он раздался через минуту после объявления в городе воздушной тревоги.