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22 апреля, 07:12

Командование украинской армии сообщило о последствиях ночных взрывов в Одесской области

ВСУ сообщили о повреждении складов после серии взрывов в Одесской области

Порт в Одессе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Порт в Одессе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В Одесской области повреждены склады в результате серии ночных взрывов, сообщают оперативное командование украинской армии и глава областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-каналах.

По их сведениям, пострадавших нет. Там напомнили, что ночью в области объявляли воздушную тревогу, работала ПВО.

Власти Одесской области сообщили о точечном ударе по территории порта
Власти Одесской области сообщили о точечном ударе по территории порта

Днём ранее сообщалось, что в Одессе в районе припортовой инфраструктуры прогремел взрыв. По данным украинских СМИ, он раздался через минуту после объявления в городе воздушной тревоги.

Андрей Бражников
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