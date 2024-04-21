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21 апреля, 12:40

Взрыв в Одессе прогремел в районе припортовой инфраструктуры

Мэр Труханов: Взрыв в Одессе произошёл в районе припортовой инфраструктуры

Баржа в Одессе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Баржа в Одессе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В Одессе в районе объектов припортовой инфраструктуры прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр украинского города Геннадий Труханов.

По сведениям местного издания "Суспильне", взрыв произошёл через минуту после объявления воздушной тревоги. Больше никаких данных о взрыве не поступало.

Напомним, днём 21 апреля украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе. Уточнялось, что незадолго до этого в шести регионах Незалежной была объявлена воздушная тревога. А 19 апреля Life.ru со ссылкой на главу областной военной администрации Олега Кипера писал, что в Одесской области повреждена припортовая инфраструктура. В то же время координатор подполья в Николаевской области Сергей Лебедев сообщал, что российские войска ударили по порту города Южное у Одессы.

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Дарья Нарыкова
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