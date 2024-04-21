Взрыв в Одессе прогремел в районе припортовой инфраструктуры

Напомним, днём 21 апреля украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе. Уточнялось, что незадолго до этого в шести регионах Незалежной была объявлена воздушная тревога. А 19 апреля Life.ru со ссылкой на главу областной военной администрации Олега Кипера писал, что в Одесской области повреждена припортовая инфраструктура. В то же время координатор подполья в Николаевской области Сергей Лебедев сообщал, что российские войска ударили по порту города Южное у Одессы.