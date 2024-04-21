Украинские СМИ пишут о взрывах в Харькове и подконтрольном Киеву Херсоне

В подконтрольном ВСУ городе Херсоне раздались взрывы. При этом воздушная тревога на этой территории не объявлялась.

По информации украинских СМИ, громкие хлопки также слышали жители Харькова. Что послужило причиной взрывов, пока неизвестно.