Украинские СМИ пишут о взрывах в Харькове и подконтрольном Киеву Херсоне
Харьков. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
В подконтрольном ВСУ городе Херсоне раздались взрывы. При этом воздушная тревога на этой территории не объявлялась.
По информации украинских СМИ, громкие хлопки также слышали жители Харькова. Что послужило причиной взрывов, пока неизвестно.
Ранее взрывы также раздались в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, пригороде Днепропетровска и Харькове. Их причина неизвестна, местные власти ситуацию не комментировали.