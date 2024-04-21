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20 апреля, 21:44

Украинские СМИ пишут о взрывах в Харькове и подконтрольном Киеву Херсоне

Харьков. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Харьков. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В подконтрольном ВСУ городе Херсоне раздались взрывы. При этом воздушная тревога на этой территории не объявлялась.

По информации украинских СМИ, громкие хлопки также слышали жители Харькова. Что послужило причиной взрывов, пока неизвестно.

Объект инфраструктуры получил повреждения в результате взрыва в Запорожье
Объект инфраструктуры получил повреждения в результате взрыва в Запорожье

Ранее взрывы также раздались в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, пригороде Днепропетровска и Харькове. Их причина неизвестна, местные власти ситуацию не комментировали.

Оксана Попова
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