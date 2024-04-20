Объект инфраструктуры получил повреждения в результате взрыва в Запорожье

В подконтрольном украинским силовикам городе Запорожье объект инфраструктуры получил повреждения в результате взрыва. Об этом сообщил секретарь местного совета Анатолий Куртев в своём телеграм-канале в субботу, 20 апреля.

Воздушная тревога сегодня также объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Напомним, что в ночь с 19 на 20 апреля силами противовоздушной обороны (ПВО) РФ была отражена массовая атака украинских беспилотников на российские регионы. В результате происшествия погибло два человека, повреждения получили объекты инфраструктуры. Что известно о нападении к данному часу — в материале Life.ru.