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20 апреля, 05:51

Объект инфраструктуры получил повреждения в результате взрыва в Запорожье

В подконтрольном украинским силовикам городе Запорожье объект инфраструктуры получил повреждения в результате взрыва. Об этом сообщил секретарь местного совета Анатолий Куртев в своём телеграм-канале в субботу, 20 апреля.

Воздушная тревога сегодня также объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях.

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Напомним, что в ночь с 19 на 20 апреля силами противовоздушной обороны (ПВО) РФ была отражена массовая атака украинских беспилотников на российские регионы. В результате происшествия погибло два человека, повреждения получили объекты инфраструктуры. Что известно о нападении к данному часу — в материале Life.ru.

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Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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