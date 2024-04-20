Массовая атака беспилотников на российские регионы 20 апреля: что известно
В ночь с 19 на 20 апреля силами ПВО отражена массовая атака беспилотников на российские регионы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
В ночь с 19 на 20 апреля силами противовоздушной обороны (ПВО) РФ была отражена массовая атака украинских беспилотников на российские регионы. В результате происшествия погибло два человека, повреждения получили объекты инфраструктуры. Что известно о нападении к данному часу — в материале Life.ru.
Первые сообщения об атаке украинских дронов появились около 23:00 19 апреля. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, средствами ПВО было уничтожено три беспилотника ВСУ. Спустя два часа чиновник сообщил об очередной попытке киевского режима совершить террористический акт на территории российского приграничного региона. Он уточнил, что вражеский БПЛА рухнул в населённом пункте Истобное в Губкинском городском округе, но не сдетонировал.
Позднее нападению подверглось белгородское село Пороз, расположенное в Грайворонском городском округе: ВСУ сбросили на жилой дом с дрона два взрывных устройства, после чего строение загорелось. Трагедия унесла жизни прикованной к постели женщины и ухаживавшего за ней мужчины. Сын погибшей чудом успел спастись, выбежав из объятого пламенем дома.
Около полуночи шесть украинских ударных дронов были сбиты в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что в результате атаки в Выгоничском районе произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.
Объект энергетической инфраструктуры получил незначительные повреждения и в другом регионе — в Калужской области. По словам губернатора региона Владислава Шапши, в Малоярославецком районе у электроподстанции взорвался беспилотник. Кроме того, дроны ВСУ хотели атаковать объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Кардымовском районе Смоленской области. БПЛА были сбиты, но после падения обломков произошло возгорание ёмкости с горюче-смазочными материалами.
Пять украинских беспилотников также были сбиты минувшей ночью и в Курской области. Как рассказал глава региона Роман Старовойт, объекты ВСУ были уничтожены средствами ПВО. Ещё два дрона удалось ликвидировать в Тульской области. Силы ПВО и РЭБ также подавили БПЛА и в Рязанской области.
Вместе с тем угроза атаки беспилотников объявлялась на непродолжительное время и в Липецкой области. О происшествиях в регионе пока не сообщалось.