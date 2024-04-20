Массовая атака беспилотников на российские регионы 20 апреля: что известно

В ночь с 19 на 20 апреля силами противовоздушной обороны (ПВО) РФ была отражена массовая атака украинских беспилотников на российские регионы. В результате происшествия погибло два человека, повреждения получили объекты инфраструктуры. Что известно о нападении к данному часу — в материале Life.ru.

Первые сообщения об атаке украинских дронов появились около 23:00 19 апреля. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, средствами ПВО было уничтожено три беспилотника ВСУ. Спустя два часа чиновник сообщил об очередной попытке киевского режима совершить террористический акт на территории российского приграничного региона. Он уточнил, что вражеский БПЛА рухнул в населённом пункте Истобное в Губкинском городском округе, но не сдетонировал.

Позднее нападению подверглось белгородское село Пороз, расположенное в Грайворонском городском округе: ВСУ сбросили на жилой дом с дрона два взрывных устройства, после чего строение загорелось. Трагедия унесла жизни прикованной к постели женщины и ухаживавшего за ней мужчины. Сын погибшей чудом успел спастись, выбежав из объятого пламенем дома.

Около полуночи шесть украинских ударных дронов были сбиты в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что в результате атаки в Выгоничском районе произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.