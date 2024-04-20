Второй за ночь беспилотник сбит над Тульской областью
Средствами противовоздушной обороны в небе над Тульской областью уничтожен второй за ночь беспилотник, сообщает Министерство по региональной безопасности.
"20 апреля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен второй БПЛА над Тульской областью. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет", — уточнили в пресс-службе министерства.
Минувшей ночью киевский режим попытался атаковать не только Тульскую область, но и ряд российских регионов. В их числе Белгородская, Курская, Калужская и Брянская области, где произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры. Аналогичный объект получил незначительные повреждения при атаке БПЛА и в другом регионе — в Калужской области, а в Смоленской области загорелась ёмкость с ГСМ на объекте ТЭК после падения обломков дрона.
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