Второй за ночь беспилотник сбит над Тульской областью

Средствами противовоздушной обороны в небе над Тульской областью уничтожен второй за ночь беспилотник, сообщает Министерство по региональной безопасности.

"20 апреля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен второй БПЛА над Тульской областью. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет", — уточнили в пресс-службе министерства.