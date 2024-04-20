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19 апреля, 23:20

Прикованная к постели женщина и её муж погибли при атаке ВСУ под Белгородом

Гладков: Два человека погибли под Белгородом в результате атаки украинского БПЛА

Последствия атаки беспилотника ВСУ в селе Пороз Грайворонского городского округа. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки беспилотника ВСУ в селе Пороз Грайворонского городского округа. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Два человека погибли после атаки украинского БПЛА на село Пороз, расположенном в Грайворонском городском округе. Об этом печальном событии в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в этом населённом пункте Вооружённые силы Украины сброисили на жилой дом с дрона два взрывных устройства, после чего строение загорелось. Глава региона сообщил, что в результате погибли прикованная к кровати женщина и ухаживавший за ней мужчина. Помимо этого, удалось спастись её сыну, который выбежал из горящего дома.

"По предварительным данным, в результате нескольких сбросов взрывных устройств полностью сгорели частный жилой дом и сарай, ещё один жилой дом сильно поврежден", — заявил Гладков, отметив, что на месте работают оперативные службы.

Над Белгородской областью уничтожены три украинских беспилотника
Над Белгородской областью уничтожены три украинских беспилотника

Ранее Гладков сообщал о том, что в Белгородской области упал один украинский беспилотный летательный аппарат. Происшествие было зафиксировано в селе Истобное, расположенном в Губкинском городском округе.

Алексей Соловьёв
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