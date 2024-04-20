Прикованная к постели женщина и её муж погибли при атаке ВСУ под Белгородом
Гладков: Два человека погибли под Белгородом в результате атаки украинского БПЛА
Последствия атаки беспилотника ВСУ в селе Пороз Грайворонского городского округа. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Два человека погибли после атаки украинского БПЛА на село Пороз, расположенном в Грайворонском городском округе. Об этом печальном событии в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, в этом населённом пункте Вооружённые силы Украины сброисили на жилой дом с дрона два взрывных устройства, после чего строение загорелось. Глава региона сообщил, что в результате погибли прикованная к кровати женщина и ухаживавший за ней мужчина. Помимо этого, удалось спастись её сыну, который выбежал из горящего дома.
"По предварительным данным, в результате нескольких сбросов взрывных устройств полностью сгорели частный жилой дом и сарай, ещё один жилой дом сильно поврежден", — заявил Гладков, отметив, что на месте работают оперативные службы.
Ранее Гладков сообщал о том, что в Белгородской области упал один украинский беспилотный летательный аппарат. Происшествие было зафиксировано в селе Истобное, расположенном в Губкинском городском округе.