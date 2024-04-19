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19 апреля, 20:01

Над Белгородской областью уничтожены три украинских беспилотника

Минобороны: Три украинских БПЛА уничтожены над Белгородской областью

Киевский режим попытался атаковать Белгородскую область. Как рассказали в Минобороны РФ, средствами противовоздушной обороны (ПВО) над регионом были уничтожены три беспилотника самолётного типа.

"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — сообщили в ведомстве.

ПВО сбила над Белгородской областью 14 снарядов РСЗО Vampire
ПВО сбила над Белгородской областью 14 снарядов РСЗО Vampire

Ранее атаке украинского БПЛА подвергся и Воронеж. Беспилотник подавили системы РЭБ, на месте падения БПЛА возник пожар, пострадал один человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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