Над Белгородской областью уничтожены три украинских беспилотника
Минобороны: Три украинских БПЛА уничтожены над Белгородской областью
Киевский режим попытался атаковать Белгородскую область. Как рассказали в Минобороны РФ, средствами противовоздушной обороны (ПВО) над регионом были уничтожены три беспилотника самолётного типа.
"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — сообщили в ведомстве.
Ранее атаке украинского БПЛА подвергся и Воронеж. Беспилотник подавили системы РЭБ, на месте падения БПЛА возник пожар, пострадал один человек.
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